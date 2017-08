Kā viegli sakopt vienu no netīrākajām vietām mūsu guļamistabās - matraci?

Veids, kuru piedāvājam, ir vienkāršs un neprasa lielu piepūli, taču matracis pēc šīs procedūras iegūst atjaunotu izskatu un svaigumu. Turklāt līdzeklis ir arī lēts, ekoloģisks un atrodams katrā mājā. Šādā veidā vajadzētu tīrīt matraci reizi divās nedēļās vai mēnesī, rezultāts saglabāsies pietiekami ilgi.

Vajadzēs: dzeramo sodu, putekļsūcēju, dažus pilienus ēteriskās eļļas, kāda nu mājās pieejama (ja iegādājies, priekšroku dod lavandas, piparmētru vai citrusaugu eļļai).

Dari tā: vispirms noņem gultasveļu, pēc tam izsūc matraci ar putekļsūcēju. Apber visu matrača virsmu ar dzeramo sodu un uz laiku atstāj. Atkarībā no matrača netīrības pakāpes sodu vari turēt no 15 minūtēm līdz stundai. Pēc tam ar putekļsūcēju rūpīgi izsūc visu matraci (nosūcot sodu, neaizmirsti arī maliņas!). Soda uzsūks lieko mitrumu, neitralizēs smakas, attīrīs matrača virspusi no slimības izraisošām baktērijām.

Ja vēlies matraci iesmaržināt, sodai pirms izbēršanas uz virsmas pievieno dažus ēteriskās eļļas pilienus – tas procedūrai piešķirs gaidīto svaigumu.