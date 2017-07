Jo ilgāk to notecina, jo stingrāks tas kļūst. Gatavai labnei vajadzētu būt stingra svaigā siera konsistencē. (Foto: Shutterstock)

Kā mājās pagatavot Libānā populāro sieru - labni

Garšīgi "100 Labi Padomi"

Libānā šo sieru labni (labneh, labna, labaneh) gatavo no jogurta, līdzīgi to dara arī Ēģiptē un citās tā reģiona zemēs. Gatavu sieru var atstāt veselu, to var saveidot bumbiņās vai arī izmantot kā ziežamu krēmu.