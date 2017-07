Trešdaļa jeb 32% respondentu pievērš lielāku uzmanību produktu sastāvam, bet 31% aptaujāto iegādājas veselīgākus produktus jeb produktus ar zemāku tauku, cukura sastāvu, kas nesatur e-vielas un krāsvielas.

Tāpat pēdējā gada laikā pircēji cenšas savā pirkumu grozā vairāk likt sezonas produktus - tā norādījuši 27% aptaujāto. 21% no aptaujātajiem, ja veikalā pamana jaunu produktu, labprāt to iegādājas un izmēģina, bet 23% reti izvēlas jaunus produktus vai zīmolus. Kā atzīst 17% respondentu, tad pēdējā gada laikā iegādājas tikai pirmās nepieciešamības preces, bet 16% iepirkšanās paradumi nav mainījušies. Tikmēr 4% respondentu atzīst, ka pēdējā laikā biežāk iegādājas dārgākus produktus, jo uzskata, ka tie ir labākas kvalitātes.

Gandrīz visi iepriekš minētie apgalvojumi ir vairāk raksturīgi sievietēm nekā vīriešiem. Vīrieši ir atvērtāki uz jauninājumiem tehnoloģijās, kā, piemēram, izmantojot pašapkalpošanās kases vai arī tīklu mobilās aplikācijas. Tāpat vīrieši arī ir konservatīvāki savās izvēlēs pirkumu veikšanā, secināts pētījumā.

Iedzīvotāju aptauja internetā sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS tika veikta 2017.gada aprīlī - tajā piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Jau vēstīts, ka "Maxima Latvija" apgrozījums pagājušajā gadā bija 694 miljoni eiro, kas ir par 0,7% vairāk nekā 2015.gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 37,5% un bija 11,98 miljoni eiro.

"Maxima Latvija" reģistrēta 2000.gada 29.novembrī. Kompānijas pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. "Maxima Latvija" pilnībā pieder Nīderlandē reģistrētajai kompānijai "Lincoln Land Erste B.V", liecina "Firmas.lv" informācija. Patlaban "Maxima" veikalu tīklu veido triju formātu 153 veikali - 126 "Maxima X", 24 "Maxima XX" un trīs "Maxima XXX" veikali -, kas atrodas 46 apdzīvotās vietās Latvijā.



