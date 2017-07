Praktiski padomi, kā saglābt lietus samērcētas kurpes

Taisnība senajam apgalvojumam – nav sliktu laikapstākļu, ir nepiemērots apģērbs. Šo teicienu var attiecināt arī uz apaviem, kurus izvēlamies valkāt lietainajās dienās. Ja gumijnieki ir nepiemēroti tavam stilam, jāizvēlas mitrumizturīgi apavi, kuriem iekšpusē iestrādāta īpaša membrāna, piemēram, Gore-tex vai Sympatex. Ja tādu nav, derēs biezas ādas apavi ar gumijas vai poliuretāna zoli. Iepriekšējā vakarā pirms došanās ārā no mājas apavus notīra un vairākas reizes apstrādā ar ūdeni aizturošu līdzekli. Nopūš arī šuvuma un līmējuma vietas. Apaviem ar šūto vai līmēti šūto zoli šuves jāapstrādā ar speciālu vasku. Vairāki ražotāji piedāvā tam piemērotus aerosolus vai krēmus, uz etiķetes norādot water-stop.

Ja kurpē tomēr sasmēlušās lietavu šļakatas un pirksti ar nepatiku sajūt slapjumu, pirmais, ko vajadzētu, pēc iespējas ātrāk tikt ārā no apaviem! Ne tikai tāpēc, ka kājas salst. Mitrumā kurpes var izstaipīties. Samirkušos apavus rūpīgi noslauka no iekšpuses un ārpuses. Ar vecām avīzēm vai citu mitrumu labi uzsūcošu materiālu piepilda kurpes, īpašu uzmanību veltot pirkstgalu formai – kurpei tā jāsaglabā. Vēlams lietot liesti (speciālu koka vai plastmasas apavu formu fiksējošu ieliktni). Izņemamo iekšzoli un oderi ieteicams žāvēt atsevišķi.

Ja apavus atstās žūt savā nodabā, iespējams, ka nākamajā dienā tie joprojām būs mitri un valkājot turpinās deformēties. Vai arī – sakaltuši spiedīs pirkstus un izskatīsies nekopti.

Apavu žāvēšanas ABC ir pavisam vienkārša, un tā vairāk norāda uz to, ko nedrīkst: nedrīkst likt apavus uz sildvirsmām, piemēram, karsta radiatora, apkures caurulēm, plīts, atklātas uguns tuvumā. Liekais mitrums iztvaikos pārāk strauji – apavi var sakalst kā koka tupeles, un to ievalkāšanai no jauna būs vajadzīga liela un sāpīga pacietība. Bet vajadzētu likt kurpes attālu no sildelementiem tā, lai siltums tikai nedaudz veicina žūšanu. Kurpju iekšpusē sadrīvēto papīru derētu vairākas reizes nomainīt.

Vēl iesaka – ja ir tāda iespēja, vēlams nākamajā dienā vilkt citas kurpes, lai lietus skartās varētu kādu dienu „atpūsties” un atgūt sākotnējo formu.