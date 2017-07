Karaliskās lilijas ir vieni no vissenākajiem kultūraugiem pasaulē. (Foto: Modris Helds)

Liepājā varēs apskatīt karaliskās lilijas

Noderīgi ikdienā Karlīna Timofejeva

No 12. līdz 15. jūlijam katru dienu no plkst. 10:00 līdz 18:00 Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē liepājniekus un pilsētas viesus priecēs karaliskās lilijas – vienas no vissenākajiem kultūraugiem pasaulē, portālu Kasjauns.lv informē izstādes rīkotāji.