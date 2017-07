Balkona remonts? Piedāvājam 5 idejas, kā to iekārtot

Kā veicams balkona remonts? Lasi Ondo.lv rakstu un iepazīsties ar šī brīža aktuālākajām idejām!

Vai jūti, kā smaržo kafija?

Lai dienu iesāktu patīkami, vērts baudīt kafiju, lasot ziņas, vērojot saullēktu un klausoties, kā putni modri čivina. Šim stilam balkona remonts neprasīs daudz līdzekļu, jo balkona iekārtošana ir viegli īstenojama.



Nepieciešamie priekšmeti būt vien daži, piemēram:

● galds ar krēsliem;

● augi, kas iedzīvinās balkonu.

Lai galdi un krēsli ilgāk kalpotu, tos ieteicams pārklāt ar atbilstošu materiālu.

1. Ja mēbeles ir no koka, var izmantot alkīda krāsu, kura ir viegli uzklājama un neatstās nevēlamus notecējumus, kā arī nav ar izteiktu aromātu.

2. Ja mēbeles ir no metāla, vajadzētu izmantot alkīda krāsu ar īpašu noturību. Pēc paša ieskatiem izvēlies - matētu, daļēji spīdīgu vai spīdīgu.



Vieta, kur paslēpties no ikdienas rūpēm

Reti izdodas būt vietā, kur neviens netraucē, lai atgūtu sirdsmieru un pabūtu pats ar sevi. Balkona remonts ir brīdis, kad šādu atpūtas stūrīti vari izveidot sev blakus, vien pāris soļu attālumā!



Šāda balkona iekārtošana paredzēta vairākām dzīves situācijām, ne tikai, lai pabūtu ar sevi.

1. Lieliska vieta grāmatu lasīšanai. Ja dienas vidū atrodas pāris brīvas stundas, dodies uz balkonu un ērtā šūpuļkrēslā vai šūpuļtīklā baudi saules siltumu!

2. Atpūta no ikdienas steigas. Ja brīvajā brīdī nav vēlmes lasīt kādu no jaunākajiem romāniem, vari vienkārši zvilnēt ērtajā krēslā, plānot turpmāko dienu un baudīt vieglās vēja pūsmas.

Balkona iekārtošana ir radošs process, kura laikā jāsaprot, kāda veida atpūtas priekšmetu vēlies ievietot.

● Lielākos balkonos ievieto šūpuļtīklu. To izmēri ir dažādi - no 80x200 līdz pat 160x220.

● Mazākos balkonos - šūpuļkrēslu no plastikas, koka, metāla, kuriem pāri tiek klāti poliestera vai kokvilnas auduma pārvalki.



Romantika vēliem vakariem

Bieži pēc garām darba dienām atpūta ar mīļoto cilvēku ir kā ķirsītis uz garda kēksiņa. Vasaras sezonā balkons ir īstā vieta, kur pabūt divatā. Sveces, vīns un sarunas.



Balkona iekārtošana šajā stilā ir atkarīga no Tavām personīgajām vēlmēm, bet, pirms veikts balkona remonts, jāatceras daži norādījumi apdares materiālu izmantošanai.

1. Laka krāsotām sienām. Lai balkona remonts nebūtu jāveic ik pēc diviem gadiem, pēc sienas krāsošanas vēlams to apstrādāt ar laku. Interesants risinājums ir tumsā spīdoša laka, kuras efekts vislabāk redzams uz baltas krāsas sienas.

2. Gumijas flīzes. Arvien biežāk ar tām tiek aizstātas keramiskās flīzes, jo balkona remonts sanāk ievērojami lētāks.

3. Gruntēšana. Pirms krāso sienu, noteikti tā ir jānogruntē, lai rezultāts būtu acīm baudāmāks.



Romantisku noskaņu viegli panāksi ar gaismas objektiem:

● lampiņu virtenes;

● sveces;

● lampas.

Vislabāk balkonā novietot maza izmēra dīvānu vai mīksta auduma krēslus ar spilveniem un segām, tomēr, ja balkona izmērs tam neatbilst, pietiks ar mazu galdiņu un augu.



Atpūtas stūrītis brīvdienām

Ja vasarā gribas paslēpties no cilvēku pūļiem kafejnīcās un uz ielām, balkons būs īstā vieta, kur pavadīt brīvdienas ar draugiem. Sarunas, kopīga laika pavadīšana un, protams, laba atmosfēra.



Lai panāktu vēlamo atmosfēru, balkona interjers jāveido gaišos toņos, akcentējot īpašus priekšmetus, piemēram:

● pie kādas no sienām piekarot košu gleznu;

● ja uz krēsliem vai dīvāniem plānoti spilveni, tiem jābūt spilgtākiem vai rakstainiem.

Ja balkons ir pietiekami liels, novieto tajā vismaz piecus krēslus vai divus dīvānus, lai visiem sanākušajiem pietiktu vieta, kur apsēsties, un neviens nejustos lieks! Šī brīža aktualitāte ir pašgatavoti dīvāni, izmantojot koka paletes jeb eiropaletes. Kur iegādāties paletes?

● No uzņēmumiem, kuri nolietotās atdos par brīvu.

● Ar sludinājumu palīdzību.

● Pērkot jaunas no ražotājiem.

Šis iekārtojuma veids ieteicams, ja balkons ir nosegts un tam nekaitēs biežās laikapstākļu maiņas.



Zaļai meža idillei

Ja par mājām sauc dzīvokli pilsētā, balkons ir labākā vieta, kur panākt īstu lauku un zaļuma izjūtu. Ja vēlies panākt šādu efektu, balkona iekārtošana nebūs laikietilpīgs process.



Balkona remonts izskatīsies iespaidīgāks, ja tajā iekļausi augus dažādos veidos. Kādos?

● Izveido augu „sienu”, kur novietot visdažādākos garšaugus podiņos.

● Izmanto mākslīgā zālāja segumu. Tas radīs īstas pļavas sajūtu mājās.

● Ievieto tajā liela izmēra augus – puķes podos, krūmus, mazāka izmēra kokus.



Ja gribi, lai balkona remonts šādā stilā izdotos, esi uzmanīgs ar augu izvēli. Ir svarīgi saprast, kurā debespusē atrodas Tavs balkons. Piemēram,

● ziemeļu pusē, kur saule iespīd retāk vai neiespīd nekad, jānovieto salāti, hortenzijas, piparmētras, olenadri un fuksijas;

● dienvidu pusē - oregano, salvija, visu veidu kaktusi un rukola.



Balkona remonts pēc saviem ieskatiem!

Vasaras sezonā balkons visbiežāk pārvēršas par atpūtas stūrīti visdažādākajiem dzīves gadījumiem, un šeit aprakstītie ir tikai daži no tiem. Ja vēlies būt unikāls, veido savējo pats! Lai balkona iekārtošana izdotos, Tev noderēs Ondo.lv ieteikumi!



Kur dabūt naudu balkona remontam?

Balkona iekārtošana nemaz neprasa tik daudz līdzekļu, jo noteikti, ka Tev jau šobrīd ir daudz tādu lietu, ko vari iekļaut jaunajā balkona iekārtojumā: svečturi, segas, skaistas glāzes u.c.

Lai balkona iekārtošana būtu veiksmīga, atceries:

● labāk mazāk nekā par daudz! Ja balkona platība nav liela, nepārblīvē to ar dažādiem priekšmetiem;

● augi ir skaists papildinājums, tomēr, ja Tev nepietiks laika par tiem parūpēties, izvairies no to iekļaušanas interjerā;

● neatkarīgi no gaumes, jāsaskaņo toņi! Piemēram, violets lieliski saskanēs ar melnu, baltu vai sarkanu, brūnam noteikti jāizvēlas neitrāli gaišie toņi - bēšs, balts, bet sarkans lieliski izskatīsies ar balto un zilo. Protams, tas, kādu krāsu gammu iekļausi, paliek Tevis paša ziņā;

● neizvieto priekšmetus, kuri sliktu laikapstākļu gadījumā varētu sabojāties! Tu taču negribēsi, lai auduma šūpuļtīkls pastāvīgi būtu mitrs nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ?

Ko darīt, lai balkonu padarītu košāku un mājīgāku?

Balkona iekārtošana neprasa daudz pūļu, taču, lai rezultāts būtu tāds, kādu vēlies, laicīgi apdomā, vai šo esi iekļāvis balkona interjerā!

1. Priekšmeti. Novieto kādu personīgu, mīļu priekšmetu, piemēram, ģimenes bildi, lai vieta kļūtu īpašāka.

2. Ideja. Laicīgi saproti, kādu iekārtojumu vēlies, lai vienlaicīgi neiekļautu dažādu stilu interjera elementus, piemēram, modernā, senlaicīgā un pārlieku krāsainā stilā. Tad balkons būs bezgaumīgs.

Esi drošs – jo ātrāk balkona iekārtošana būs pabeigta, jo vairāk laika varēsi tur pavadīt. Radošas idejas Tev novēl Ondo.lv!