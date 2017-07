Kā nopirkt vislabāko gultu? Skaidro interjera dizainere

Pašlaik ir ļoti plašs visu stilistiku piedāvājums, tomēr lielāka vērība jāpiešķir ne tikai ārējam tēlam, bet tam, kas gultā iekšā, – no kā sastāv matracis. Guļamistabas interjers paredzēts, lai cilvēks būtu labi atpūties un harmonijā ar sevi.

Guļot jau rāmi neredz jeb - vispirms domā par matraci

Pērkot gultu, tā noteikti jāiemēģina. Un tikai tad, kad atrasts vispiemērotākais matracis, jāizvēlas gultas rāmis. To jau guļot tāpat neredz...

Karkasa tipa atsperu matracim nav svarīgi, kāda pamatne ir zem tā. Tomēr redelēm jābūt pietiekami saturīgām, lai matracis neizkristu cauri. Daži ražotāji uzskata, ka matraci nevajadzētu ievietot kastē, bet gan īpašā līstīšu rāmī, lai tas var elpot, jo tā tiek nodrošināta labāka sviedru uzsūkšanās un samazināta svīšana. Bieži vien pircējs gultas līstīšu rāmim nepievērš uzmanību, jo uzskata to par vienkāršu pamatni. Tomēr tas ir svarīgs, jo tie nav vienkārši dēļi, kas stāv taisni, bet, līdzīgi kā cilvēkam ir mugurkauls, īpaši veidotas līstītes pieņem ķermeņa formu un palīdz matracim pielāgoties, tāpēc matracis neizgulēsies. Līstītēm var regulēt stingrību, kā prasās ķermenim.

Gultas galvgalis, apgaismojums, naktsskapīši, pārklājs

Gultas vizuālā tēla svarīga detaļa ir galvgalis. Tie ir dažādi. Daudzi izvēlas gultu ar polsterētu galvgali, jo mēdz gultā lasīt vai skatīties televizoru, bet ir arī tādi, kuri sēdus stāvoklī gultu neizmanto, tāpēc vēlas nelielu galvgali. Aplami ir priekšstati, ka polsterētā galvgalī krājas putekļi, jo mūsdienās audumi atgrūž netīrumus. Polsterēts galvgalis arī slāpē trokšņus. Gultas gals no redelēm savukārt nodrošina labu ventilāciju. Skapīšiem, kas novietoti pie gultas, jābūt ar to vienādā augstumā, lai uz tā ir ērti kaut ko novietot. Svarīgs ir arī apgaismojums pie gultas, tāpēc jāsaprot, kādas ir gulētāja paražas un cik spilgtam apgaismojumam jābūt.

Gultā ne tikai guļ, to arī rotā – dekorē gan ar pārklājiem, gan spilveniem. Ja guļamistaba nav tikai intīma, citu acīm slēpta telpa, bet pieejama arī publiskai apskatei, ar šādi noformētu gultu tā vienmēr izskatīsies kārtīga un sakārtota. Dienā gultu pārsedz ar pārklāju, ja gultas veļa pati par sevi nav dekoratīvs akcents vai ja to dienas laikā vēlas pasargāt, piemēram, no saules stariem vai putekļiem.

Tomēr, pēc jaunākajiem atzinumiem, veļai pēc gulēšanas būtu jāizvēdinās un jāizžūst (ķermeņa izdalītais mitrums ir lieliska vide putekļu ērcītēm), tāpēc pareizāk būtu, no rīta pieceļoties, gultu atstāt, kā ir – saburzītu, nevis rūpīgi sakārtotu un pārklātu. Tāpēc gultas pārklāšana ar pārklāju no higiēniskā viedokļa ir strīdīgs jautājums.

Gulta ar baldahīnu

Modē atkal nākušas gultas ar baldahīnu – tās ir gan romantiskas, gan arī praktiskas. Baldahīns dekorē telpu, mīkstina gaismu un klusina skaņu, nomierinot pirms miega, sniedz psiholoģisku aizsardzību bērniem un tramīgiem gulētājiem, palīdz izveidot mazu omulības saliņu un psiholoģiski nodalīties lielā telpā.

Tas aizsargā no caurvēja un kukaiņiem – daudzās dienvidu un austrumu zemēs gulta nav iedomājama bez moskītu tīkla, kas aizsargātu pret lidojošiem kodējiem. Baldahīns ir romantisma elements pat askētiskā telpā. Gulta ar bagātīgi drapētu baldahīnu iederēsies lielā guļamistabā, bet viegli, gaisīga auduma baldahīni un moskītu tīkli netraucēs arī nelielās telpās.

Precīzi gultas veļas lielumi

Gultas veļa ir līdzvērtīgs interjera dizaina elements, kas rada telpā noskaņu un veido interjera stilu, atmosfēru.

Gultas veļai svarīgi izvēlēties pareizo izmēru, lai sega vai spilvens nekūļātos pa pārvalku. Gultas veļas izmēri jāpārzina tāpat kā savs apģērba izmērs.

Segas pārvalks, spilvendrāna un palags parasti tiek saskaņoti ar segu, spilvenu un matraču lielumu. Divguļamai segai jābūt nedaudz platākai par gultu. Ja katram sava sega, optimāls lielums ir 135 x 200 cm. Ja gulta ir 160 cm plata, uz tās vieglāk uzlikt divas 135 cm platas segas nekā divas 150 cm platas. Pieauguša cilvēka segas platums sākas no 120 cm un palielinās ik pa 5 centimetriem. Lielākais segas izmērs ir 200 x 250 cm.

Latvijā populārākie spilvena izmēri ir 50 x 70 cm, 50 x 60 cm, 55 x 65 cm un 60 x 60 cm. Atkarībā no gultas platuma izvēlas attiecīgu spilvenu daudzumu. Uz 180 cm platas gultas būs nepieciešami vismaz trīs 60 cm spilveni.

Sievietēm patīk siltāka sega

• Segu ražotāji izpētījuši, kāpēc sievietes un vīrieši labprātāk guļ katrs zem savas segas: vīriešiem miegā ir karstāk, sievietes ir salīgākas – vienā un tai pašā telpā sievietei gribēsies siltāku segu nekā vīrietim.

• Gultas veļu dienā iesaka nenovākt no gultas, jo salocītā veidā veļas kastē tā neizžūst (daļa naktī izdalīto sviedru iesūcas arī segā un spilvenos) un kļūst par putekļu ērcīšu un baktēriju barotavu.

• No vesela guļoša cilvēka ķermeņa nakts laikā izdalās aptuveni 0,5 l sviedru, bet slimojot var izdalīties vēl vairāk. Sviedru sāļi iesūcas matracī, tāpēc higiēnisti iesaka matraci mainīt pēc 5–7 gadiem, kā arī neatdot vecus matračus bērniem.

• Lai matracis labi kalpotu tam paredzēto laiku, ieteicams to grozīt reizi 6 mēnešos, lai nerastos iegulējumi.

• Nakts laikā cilvēks var mainīt gulēšanas pozu 40–60 reizes, tāpēc, lai būtu pietiekama platība brīvai kustībai miega laikā, matracim jābūt pēc iespējas lielākam.

Izplatītākie stereotipi par gulēšanu

• Kļūdaini domāt, ka ortopēdiskais matracis noteikti ir ar kokosa slāni. Kokosam nav nekāda sakara ar ortopēdiju, tas ir slānis, kas aizsargā muguru no atsperēm, turklāt to neiesaka likt uz ortopēdiskajiem matračiem, jo zūd jēga ortopēdiskajām atsperēm. Tomēr kokoss elpo, labi uzsūc sviedrus un uztur vēsumu karstā laikā. Patiesībā kokosu var aizstāt vilna, jūraszāle, salmi, latekss utt. Visiem šiem materiāliem ir tikai aizsargfunkcija.

• Leģenda ir arī matrača ziemas un vasaras puse. Patiesībā nav starpības, kurā pusē ir aitas vilna, matracis darbojas kompakti, tomēr matraci vajag mainīt, lai simetriski darbotos visi slāņi.

• Kāds matracis labāks – ciets vai mīksts – ir gaumes jautājums, vienam patīk gulēt uz mīkstas, citam – uz cietas virsmas.

Neredzamie gultas iemītnieki – putekļu ērcītes

Viena no izplatītākajām alerģijām mūsdienās ir alerģija pret mājas putekļiem. To izraisa mikroskopisku kukaiņu – putekļu ērcīšu – izdalījumi, kas, sajaucoties ar mājas putekļiem, jutīgiem cilvēkiem izraisa stipru alerģiju.

Putekļu ērcītes sastopamas katrā mājā, un īpaši iemīļota vieta tām ir gulta – vienā matracī mīt līdz 10 miljoniem ērcīšu. 65% no mājoklī esošām ērcītēm dzīvo gultā – matracī, gultas pārvalkā un veļā, jo pārtiek galvenokārt no cilvēka ādas zvīņām un blaugznām. Gultā tām ir lielisks klimats – silts un mitrs, turklāt pilnīgi vienalga, vai matracis izgatavots no dabīga vai sintētiska materiāla. Kvalitatīvie jaunākās paaudzes matrači ražošanas procesā tiek apstrādāti pret ērcītēm – uz matračiem tad ir ražotāju norādes, ka matracis piemērots alerģiskiem cilvēkiem.