Antociāni, kas nosaka melleņu intensīvo violeti zili melno krāsu, ir spēcīgi antioksidanti. Tās pašas vielas arī sarkanvīnam dod krāsu. Tām piemīt veselīgās asinsvadus un jauneklīgumu sargājošās īpašības, taču mellenēs to ir daudz lielākā koncentrācijā, turklāt bez alkohola un kopā ar daudzām citām vērtīgām vielām. Melleņu antociāni labvēlīgi iedarbojas uz kapilāriem, padarot tos elastīgākus un izturīgākus, kas īpaši svarīgi ir acu sīkajiem asinsvadiem. Tie veicina arī smadzeņu un sirds apasiņošanu, tāpēc īpaši noderīgi ir cilvēkiem, kam bieži ir vēsas rokas un kājas un vēnu problēmas. Mellenes ir viens no nepieciešamākajiem produktiem diabēta slimniekiem vai cilvēkiem ar noslieci uz to – gan tāpēc, ka sargā no diabēta komplikācijām (insulta, acu slimībām, trofiskajām čūlām), gan tāpēc, ka mellenēs ir mirtillīns – cukura līmeni normalizējoša viela.

Melleņu antociāniem ir P vitamīna aktivitāte – tie ne tikai labvēlīgi iedarbojas uz asinsvadiem, bet arī palīdz savu darbu veikt C vitamīnam. Abi šie vitamīni labi ietekmē ādu, veicinot veselīgu kolagēna sintēzi un padarot ādu tvirtāku. Atšķirībā no C vitamīna organisms spēj veidot antociānu rezerves – sezonas laikā kārtīgi saēdoties mellenes vai upenes, rezerves būs nodrošinātas visam gadam. Mellenēm ir laba ietekme uz gremošanas sistēmu – šajās ogās esošās miecvielas ir maigs pretcaurejas līdzeklis, antociāni nodrošina atindēšanas funkcijas zarnās, bet dabiskā antibiotika benzoskābe kavē rūgšanas un pūšanas procesus zarnās.

Mellenes satur dažādas minerālvielas, it īpaši mangānu, kas ir nepieciešams labam asinssastāvam un dzimumhormonu ražošanai, tajās ir C vitamīns, cukuri, pektīni, gļotvielas, beta karotīns, miecvielas un glikozīdi. Melleņu lapas var izmantot tējā, kura pazemina cukura līmeni asinīs. Mellenes ieteicams jau sezonas laikā saēsties svaigas, bet ziemai tās var saglabāt, gan žāvējot, gan saldējot, gan vārot ievārījumu, kurā cukuru var pievienot tikai pēc mazliet.