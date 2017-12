15. decembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1884. gadā Vilis Rīdzenieks - mākslas fotogrāfs, daudzu vēsturisku foto autors, 1918.gada 18.novembra Latvijas valsts proklamēšanas akta fotoliecinieks (miris 1962.gada 13. novembrī)

1937. gadā Pēteris Korsaks - fotovēsturnieks, Latvijas Fotogrāfijas muzeja galvenais speciālists.

1942. gadā Rolands Rikards - Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta direktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis.

1947. gadā Andrejs Cēbers - Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Teorētiskās fizikas katedras vadītājs, profesors.

1953. gadā Frančeska Kirke - gleznotāja, mākslas lietu kuratore.

1957. gadā Anita Goldberga - Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktora vietniece, LNB Bibliogrāfijas institūta direktore.

1963. gadā Kārlis Freibergs - tulkotājs un žurnālists.

1975. gadā Sandis Bārdiņš - trombonists.

Jubilāri pasaulē

37. gadā Nerons - Romas imperators (miris 68.gadā).

1832. gadā Gustavs Eifels - franču inženieris un arhitekts (miris 1923.gadā).

1852. gadā Anrī Bekerels - franču fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1908.gadā).

1859. gadā Ludoviks Zamenhofs - Krievijas ebreju lingvists, esperanto valodas izveides iniciators (miris 1917.gadā).

1860. gadā Nīlss Ribergs Finsens - dāņu mediķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1904.gadā).

1888. gadā Maksvels Andersons - amerikāņu rakstnieks (miris 1959.gadā).

1892. gadā Džons Pols Getijs - amerikāņu naftas magnāts (miris 1976.gadā).

1907. gadā Oskars Nīmeijers - brazīliešu arhitekts (miris 2012.gadā).

1911. gadā Stens Kentons - amerikāņu džeza mūziķis (miris 1979.gadā).

Stens Kentons

1916. gadā Moriss Vilkinss - Jaunzēlandē dzimis fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 2004.gadā).

1923. gadā Frīmens Daisons - Anglijā dzimis amerikāņu fiziķis.

1928. gadā Frīdensraihs Hundertvasers - austriešu mākslinieks (miris 2000.gadā).

1939. gadā Sindija Bērdsonga - amerikāņu dziedātāja ("The Supremes").

1949. gadā Dons Džonsons - amerikāņu aktieris.

1955. gadā Pols Saimonons - britu mūziķis ("The Clash").

1963. gadā Endrū Lasters - kosmētikas firmas "Max Factor" mantinieks.

1979. gadā Adams Brodijs - amerikāņu aktieris.

1980. gadā Serdžo Picorno - angļu ģitārists ("Kasabian").

Notikumi Latvijā

1905. gadā KSDSP Rīgas komitejas bruņota kaujinieku grupa Rīgas ostā uzbrūk kuģim "Adolfs Agte" un nolaupa ap 20 000 revolvera patronu.

1919. gadā Bermonta vadītā karaspēka paliekas tiek aizdzītas pāri robežai uz Austrumprūsiju.

1933. gadā Saeima pieņem lēmumu par Latviešu Tautas Apvienības "Pērkonkrusts" un tās izdotā laikraksta "Pērkonkrusts", kā arī sporta biedrības "Tēvijas Sargs" slēgšanu.

1991. gadā nodibināta Latvijas Pašvaldību savienība

1995. gadā Valsts prezidents Guntis Ulmanis Ministru prezidenta amatam nominē Andri Šķēli.

1998. gadā stājās spēkā Ministru kabineta Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi. Tie paredz, ka katrai pašvaldībai jānosaka vietas, kur prostitūtas var piedāvāt savus pakalpojumus.

1999. gadā Augstākās tiesas Civillietu palāta pieņem lēmumu atstāt spēkā Rīgas apgabaltiesas 15.februāra spriedumu, kas paredzēja noteikt vēlēšanu ierobežojumus Rīgas domes deputātei Tatjanai Ždanokai. Tiesa atzīst, ka Ždanoka pēc 1991.gada 13.janvāra ir darbojusies Latvijas Komunistiskajā partijā. Saskaņā ar spriedumu uz Ždanoku attiecas aizliegums tikt ievēlētai par Saeimas vai pašvaldības deputāti.

2000. gadā Rīgas domes priekšsēdētājs Andris Ārgalis un pārējie pašvaldības vadītāji svinīgi iemūrē jaunceļamā Rātsnama vēsturiskajos pamatos kapsulu ar vēstījumu nākamajām rīdzinieku paaudzēm, simbolisku vecā Rātsnama atslēgu un Latvijas Bankas dāvātās apgrozībā esošās un sudraba jubilejas monētas.

2000. gadā Talsu rajona Strazdes pagastā tiek nogalināts spirta rūpnieks Dainis Peimanis.

2001. gadā Tallinā notikušajā Baltijas Asamblejas 19.sesijā tiek nolemts atbalstīt Latvijas delegācijas ierosinājumu referendumus par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) rīkot vienlaicīgi visās trīs Baltijas valstīs. Turpmāk ierosinājums negūst atbalstu un referendumi par iestāšanos ES Baltijas valstīs notiek 2003.gada 10. un 11.maijā - Lietuvā, 14.septembrī - Igaunijā, 20.septembrī - Latvijā.

2001. gadā apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK 5.kongresā par partijas priekšsēdētāju atkārtoti tiek ievēlēts Māris Grīnblats.

2004. gadā darbu sāk "Pirmais Baltijas muzikālais kanāls", kuru var vērot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skatītāji.

2004. gadā Latvijas aviosabiedrība "airBaltic" uzsāk tiešos lidojumus uz otru lielāko Krievijas darījumu centru - Sanktpēterburgu.

2005. gadā stājas spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi, ar kuriem tiek noteikti jauni maksimālie taksometru izmantošanas tarifi pilsētā. Maksimālā iekāpšanas maksa tiek palielināta līdz pusotram latam, bet braukšanas tarifs noteikts 50 santīmi par vienu kilometru.

2005. gadā tiek atklāts Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas rekonstruētais vispārīgās ķirurģijas operāciju bloks, kas nodrošinās augsti kvalificētu neatliekamo un plānveida ķirurģisko palīdzību Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem.

2006. gadā Latvijas ziepju ražotājs "Stenders" atver savu pirmo veikalu Ķīnas galvaspilsētā Pekinā, tirdzniecības parkā "The Place".

Notikumi pasaulē

533. gadā Bizantiešu ģenerālis Belisārijs pieveic karaļa Gelimera vadīto vandaļu karaspēku, sagraujot vandaļu karaļvalsti.

1256. gadā Mongoļu valdnieks Hulaguhans iekaro un iznīcina mītiskās musulmaņu sektas hašašinu Alamutas cietoksni (mūsdienu Irānas teritorijā). Hašašini bija slaveni ar sektas locekļu veiktām politiskām slepkavībām, un no tās nosaukuma radies arī angļu valodas vārds "assassins" (slepkavas).

1891. gadā kanādiešu izcelsmes amerikāņu sporta funkcionārs Džeimss Neismits prezentē pirmo basketbola kā sporta veida versiju, piedāvājot 13 spēles noteikumus, pienaglotus grozus un divas deviņu spēlētāju komandas.

1939. gadā ASV pilsētā Atlantā notiek filmas "Gone With the Wind" ("Vējiem līdzi") pasaules pirmizrāde.

Kadrs no filmaa “Vējiem līdzi”

1960. gadā par ASV prezidenta Džona Kenedija slepkavības mēģinājumu tiek arestēts pensionēts pasta darbinieks Ričards Pols Pevliks.

1961. gadā Jeruzalemē tiek piespriests nāvessods nacistu SS pulkvedim Ādolfam Eihmanam par ebreju deportāciju uz koncentrācijas nometnēm organizēšanu.

1964. gadā Kanādas parlaments apstiprina jauno valsts karogu ar sarkanu kļavas lapu uz balta fona.

1965. gadā uz ekrāniem nonāk ārkārtīgi populārā filma "The Sounds of Music" ("Mūzikas skaņas").

1965. gadā notiek pirmā "tikšanās" kosmosā, kad viens otram pietuvojas amerikāņu kosmosa kuģi "Gemini 6" un "Gemini 7".

1966. gadā mirst leģendārais amerikāņu animators un Mikipeles radītājs Volts Disnejs.

1973. gadā piecus mēnešus pēc nolaupīšanas un viņa nogrieztās auss nosūtīšanas Romas laikrakstam Itālijas dienvidos dzīvs tiek atrasts naftas magnātu dinastijas pārstāvis Džons Pols Getijs III.

1978. gadā ASV prezidents Džimmijs Kārters paziņo, ka ar 1979. gada 1. janvāri ASV būs diplomātiskas attiecības ar Ķīnu un Vašingtona saraus attiecības ar Taivānu.

1991. gadā Ēģiptes prāmis "Salem Express" pie Safagas ostas uzskrien uz koraļļu rifa, bojā iet 474 cilvēki.

1992. gadā Amerikāņu reperis "Dr. Dre" laiž klajā savu ietekmīgo debijas albumu "The Chronic", kas tiek uzskatīts par pirmo "G-Funk" albumu.

1994. gadā tiek laista klajā interneta pārlūkprogramma "Netscape Navigator 1.0".

1995. gadā Eiropas kopienu tiesa pieņem lēmumu "Bosmana lietā", kas Eiropas Savienības dalībvalstu klubiem ļauj bez ierobežojumiem laist laukumā ārzemju spēlētājus, kuri pārstāv citas savienības valstis.

1995. gadā Eiropas Savienības līderi iesvēta savu jauno vienoto valūtu eiro.

1997. gadā Tadžikistānas lidmašīnas "TU-154" katastrofā Apvienotajos Arābu Emirātos iet bojā 85 cilvēki.

1999. gadā Venecuēlieši referendumā apstiprina jaunu konstitūciju, pilnvarojot prezidentu Ugo Čavesu īstenot valsts politiskās un ekonomiskās sistēmas pārveidi.

2000. gadā Ukrainas prezidents Leonīds Kučma pavēl slēgt Černobiļas atomelektrostaciju, kurā 1986.gadā notika pasaules traģiskākā kodolkatastrofa.

2001. gadā noslēdzot divu dienu samitu, 15 Eiropas Savienības valstu līderi vienojas par politisku konvenciju par savienības kursu, pieņemot Lēkenas deklarāciju par Eiropas nākotni.

2001. gadā pirmo reizi gandrīz 12 gadu laikā publikai tiek atvērts slavenais Pizas tornis, kad veikti plaši pasākumi torņa turpmākas nosvēršanās samazināšanai.

2001. gadā 84 gadu vecumā mirst soulmūzikas ikona Rufuss Tomass.

2002. gadā pašpasludinātās Somalilendas iedzīvotāji balso pirmajās demokrātiskajās vēlēšanās 35 gadu laikā.

2003. gadā uzsāk lielāko militāro ofensīvu pret apmēram 3000 indiešu nemiernieku, kas pirms apmēram 12 gadiem izveidoja nometnes džungļos valsts dienvidos.

2004. gadā pirmajā pārbaudē izgāžas daudzus miljardus dolāru vērtais ASV pretraķešu vairogs.

2005. gadā Irākieši piedalās pirmajās pilna termiņa parlamenta vēlēšanās kopš Sadama Huseina režīma krišanas 2003.gadā.