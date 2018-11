“Supernovas” piektajai sezonai kopumā tika pieteiktas 83 dziesmas, no kurām 64 dziesmas atbilda konkursa nolikumam un tās vērtēja repertuāra žūrija. Šīs žūrijas sastāvā bija mūzikas ierakstu izdevniecības “Universal Music Group” pārstāvji un to Latvijas vadošo radio staciju pārstāvji, kas ikdienā atskaņo un palīdz popularizēt Latvijā radītu mūziku. Pēc pirmās kārtas, kurā repertuāra žūrijas pārstāvji dziesmas klausījās, nezinot ne to izpildītājus, ne autorus, ne producentus, uz otro atlases kārtu klātienē tika aicināti 33 dalībnieki.

Konkursa otrās atlases kārtas žūrijas sastāvā šogad bija “Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports” izpilddirektore Agnese Cimuška-Rekke, “Radio SWH” programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas, “Supernova” žūrijas priekšsēdētājs, “Latvijas Radio 5 - Pieci.lv” mūzikas redaktors un mūzikas producents DJ Rudd, kā arī “Supernova 2019” producente Ilze Jansone.

“Tā kā šī gada nolikumā noteikts, ka pieņemam tikai gatavas dziesmas, nevis demo versijas, un jau pieteikšanās brīdī ir jābūt zināmiem visiem dziesmas izpildītājiem un konkrētai komandai, gaidījām mazāku pieteikumu skaitu, jo gatavas dziesmas iesniegšana prasa nopietnu ieguldījumu un lielu darbu,” atklāj “Supernova 2019” producente Ilze Jansone. Tos 16 dalībniekus, kuri piedalīsies konkursa pusfinālos, Latvijas Televīzija izziņos 5. decembrī. Pirmā pusfināla cīņa tiks aizvadīta 26. janvārī.

Visas konkursa “Supernova” piektās sezonas pretendentu uzstāšanās atlases žūrijas priekšā ir publicētas projekta “YouTube” kontā un mājas lapā supernova.lsm.lv, un klausītāji savu vērtējumu par katru uzstāšanos var izteikt, spiežot ikonu “Par”, “Pret” vai “Rezerve”. Vērtējot iepriekšējās “Supernova” sezonas dalībniekus, tautas žūrijas aktivitāte bija necerēti liela – kopumā tika saņemti vairāk nekā 152 000 novērtējumu. Interesanti, ka tautas un repertuāra žūrijas domas pērn sakrita un visaugstāk tika novērtēta viena un tā pati dziesma – Edgara Kreiļa sarakstītā un izpildītā “Younger Days”.

Ko par šogad iesniegtajām dziesmām saka žūrija:

"Supernovas" žūrija. (Foto: Publicitātes (Lauris Vīksne))

“Noteikti gribu paust prieku par daudziem jauniem un drosmīgiem dziesmu autoriem. Tiesa, ne visi no viņiem izrādījās arī labi izpildītāji,” saka “Radio SWH” programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas. “Pēc otrās atlases kārtas ir laba sajūta, jo tālākā “Supernovas” virzība būs gana interesanta. Ir vairāki spēcīgi kandidāti uz uzvaru, bet dziesmas un to izpildījumi ir ļoti dažādi. Skatītājiem garlaicīgi nebūs!”

Tikmēr “Supernova 2019” žūrijas priekšsēdētājs DJ Rudd uzskata, ka šogad trūkst dziesmu, kurām varētu būt liela hita potenciāls. “Līdz ar to šajā sezonā izpildītājiem būs vairāk jāsacenšas skatuves mākslā. Tas situāciju padara interesantāku no konkursa viedokļa,” viņš piebilst.

Vērtējot konkursam pieteikto dziesmu eskporta potenciālu, “Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports” izpilddirektore Agnese Cimuška-Rekke atzīst, ka daudziem dalībniekiem pietrūkst vīzijas un plāna, kā savu dziesmu virzīt mūzikas tirgū, kas tomēr ir būtiska veiksmes un panākumu sastāvdaļa. “Būtu lieliski, ja laika gaitā tas mainītos. Cerams, ka dalībnieki to ņems vērā, jo ieguvēji būs viņi paši.”

Kā zināms, šogad "Supernovas" konkursā uzvarēja Laura Rizzotto, tiekot pie iespējas pārstāvēt Latviju Eirovīzijā Portugālē. Tur gan neko labi nevedās - nācās palikt bez dalības finālā.