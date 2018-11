Slavena Kima kļuva pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad atklātībā nonāca viņas un mūziķa Ray J seksa video. To pārītis nofilmēja 2003. gadā, bet dažus gadus vēlāk pieaugušo filmu kompānija "Vivid Entertainment" izdeva ar nosaukumu "Kim K Superstar".

Pusgadu pēc video iznākšanas Kima kļuva par vienu no ASV populārākajām realitātes šovu zvaigznēm - kopā ar māti Krisu Dženeri, patēvu Brūsu (kas nu jau kļuvis par Keitlīnu), māsām Kortniju un Hloī, brāli Robu un pusmāsām Kendalu un Kailiju Dženeri piedaloties visā Amerikā tik skatītajā "Keeping Up with the Kardashians".

Nu Kima atzinusies - kad uzņemts skandalozais seksa video, viņa bijusi salietojusies "Ecstasy". Un narkotiku apreibināta bijusi arī tad, kad pirmoreiz devusies pie altāra - 2000. gadā, kad teica jāvārdu mūzikas producentam Deimonam Tomasam.

To visu Kima atklājusi šova "Keeping Up with the Kardashians" jaunākajā raidījumā, runājot ar pusmāsu Kendalu Dženeri un māsas Kortnijas bijušo mīļoto Skotu Disiku par saviem "trakajiem gadiem".

"Es apprecējos zem "Ecstasy". Kad precējos pirmoreiz," pastāstīja Kima. "Vienreiz palietoju "Ecstasy" un apprecējos. Tad to ielietoju vēlreiz, un uzņēmu seksa video. Izskatās, ka viss sliktais notiek tad, kad to lieto."

"Tu tiešām biji zem "Ecstasy", kad uzņēmēt to seksa video?" Disiks pārprasīja. "Protams. Visi to zina," atbildēja Kima. "Var tak redzēt, kā man visu laiku raustās žoklis."

Kimas laulība ar Tomasu ilga četrus gadus. No 2011. līdz 2013. gadam sabiedrības dāma bija laulībā ar basketbolistu Krisu Hamfrīzu, bet kopš 2014. gada ir precējusies ar reperi Kanji Vestu (tagad Ye), ģimenē audzina piecgadīgo meitu Nortu, dēlu Seintu, kam drīz apritēs trīs gadi, un meitu Čikāgu, ko šogad janvārī pasaulē laida surogātmāte.