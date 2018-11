Video ar iespaidīgu lēcienu aizsalušā Krievijas pilsētas Balašihas ezerā tika publicēts internetā, kur ātri ieguva popularitāti.



Izrādījās, ka meitene nebija plānojusi iegūt šādu slavu. Jaunā sieviete intervijā telekanālam "Moskva 24" pastāstīja, kāpēc nolēmusi veikt šādu lēcienu.

"Es gribēju vienkārši nopeldēties un iemūžināt šo brīdi, lai pēc tam kopā noskatītos un pasmietos," stāsta Viktorija Sosiskina. (Foto: Soctīkli)

Viktorija Sosiskina stāsta, ka kopā ar draugu gājusi gar ūdenstilpes krastu un apsprieduši rūdīšanās tēmu. Viņi ieraudzījuši vīrieti, kurš nācis ārā no ledainā ūdens, tāpēc arī viņa nolēmusi doties peldēt.



Jau iepriekš viņi bija paņēmuši līdzi pledu un karstu tēju. Savu prieku pēc viņi bija nolēmuši arī to visu nofilmēt. Jaunieši neņēma vērā to, ka vīrietis peldējies jau pirms tam ledū sagatavotā caurumā.

Viktorija veic lēcienu aizsalušā ezerā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Es gribēju vienkārši nopeldēties un iemūžināt šo brīdi, lai pēc tam kopā noskatītos un pasmietos," stāsta meitene.



Viktorija, tērpusies vienā apakšveļā, uzlēca uz ledus, kā rezultātā salauza kreisās kājas potīti. Viņas rīcība piesaistījusi vairāk nekā miljons skatījumu internetā. Viss varēja noslēgties arī daudz bēdīgāk. Gadījumā, ja meitenei būtu izdevies salauzt ledu, viņa būtu varējusi iegūt nopietnākas traumas, vai pat noslīkt.