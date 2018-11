Viesturs Rudzītis par Ušakovas un Zeltiņas krāpšanas skandāliem: "Vīrietis šajā gadījumā ir upuris"

„Tā ir tipiska kļūda – uzskatīt par neliešiem tos vīriešus, kas ir seksuāli aktīvi,” žurnālam paziņojis Viesturs Rudzītis, paskaidrodams: „Piemēram, musulmaņi to ļoti labi saprot – viņi savā kultūrā sievietei uzliek par pienākumu nekārdināt. Skaidrs, ka sieviete ir neatvairāma, sevišķi, ja viņa akcentē savas čaras (seksapīlu – KJ), tad vīrietis, kurš ir vājāks, iekļūst šajās seksuālā vilinājuma lamatās.”

Rudzītis arī norāda, ka atsevišķos gadījumos vīriešu vājums meklējams bērnības traumās. „Kā slavenais itāļu siržu lauzējs Kazanova, ko bērnībā, četru gadu vecumā, pameta māte, aizbēgot ar mīļāko. Lūk, viņš visu mūžu to māti meklēja, kļūdams par slavenu mīlnieku.”

Skaidrojot, kāpēc vīriešiem mēdz „paslīdēt kāja” pat gadījumos, kad laulība ir stipra un mīlestība pret dzīvesbiedri īsta un patiesa, Rudzītis stāsta: „Šeit ir runa par seniem reliģiskiem rituāliem, kas atklājas caur šādiem gadījumiem. Faktiski ir tā, ka sievietes ķermenis ir templis, tas ir dievietes templis. Tātad – pati sieviete ir dieviete, un viņa pati ir arī dievietes priesteriene, kas to templi uztur kārtībā."

"Ziedojums ir gan kompliments, gan uzmanība, gan arī dzimumakts. Tā izpaužas dievietes vara, kas vīrietim liek savu dzīvi pavadīt dievietes kalpībā," atgādina Viesturs.

Tātad te nav runas par uzticību un atbildību? Te ir cits, instinktīvs līmenis? „Protams. Tas ir dievietes reliģiskais līmenis. Dieva reliģija, pēc manas pārliecības, ir radusies pēc tam. Monogāmijas ideja arī nākusi pēc tam. Monogāmija faktiski ir veids, kā pretoties tai dievietes stihijai. Bet dieviete jau nepadodas, viņa ir stipra! Viņa liek lietā visus līdzekļus, lai iekārdinātu, lai pakļautu.”

„Vainīgs vai nevainīgs? Tā tomēr ir moralizēšana, kas neko nedod. Vīrietis ir atbildīgs par sevis turēšanu rāmjos. Ja viņš to nespēj, tātad tas ir vājš vīrietis. Iedomājieties situāciju, kad viena sieviete gribēs dabūt kādu vīrieti gultā. Lai to panāktu, viņa izmantos visu savu skaistumu, pievilcību. Bet kas notiks, ja viņa viņu gultā nedabūs? Visticamāk – atriebsies, jo atraidījums ir pazemojums," saka Rudzītis.

"Šādās situācijās vīriešiem ir bail teikt nē. Bailes no dievietes vai sievietes atriebības ir tik lielas, ka nekas cits neatliek, kā ziedot viņai, pakļauties."

Varbūt nedaudz smieklīgi, bet tīri mehāniski dzimumakts izpaužas tā, it kā vīrietis iedur, viņš it kā atgaiņājas no uzbrucēja. Tātad seksuālajā aktivitātē ir kaut kāda daļa aizsardzības.