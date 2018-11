Ērglis savu pirmo muzikālo izglītību ieguvis tieši šajā skolā, un nu pats jau vairākus gadus tur strādā par mūzikas skolotāju.„Mana ikdiena nav mainījusies jau kādus gadus desmit. Uzstājos koncertos, dažādos muzikālos projektos, ikdienā manu laiku paņem skolotāja darbs mūzikas skolā. Pats brīnos par to, ka tur vēl aizvien strādāju... Kur man ir tā pacietība?! Gan no tāda aspekta, ka pedagogu atalgojums nav adekvāts, gan arī tāpēc, ka redzu, kāda ir mūsu jaunā paaudze...” saka Ērglis.

Viņš, jau krietnu laiciņu nostrādājis skolā, spēj salīdzināt – mūsdienās aug pavisam cita paaudze.

„Kādreiz domāju – ko tā vecmāmiņa man saka: „Ak, šausmas! Mūsu laikos gan tā nebija!”, ko viņa muld. Taču tagad, skatoties uz bērniem, pats domāju, ka mūsu laikā taču tā nebija...

"Bērni aug citādi. Strādājot ar viņiem, redzu, ka viņiem ir citas vērtības un izpratne. Tagad ir dažādas tehnoloģijas, kas viņus pat notrulina. Viņi vairs necenšas domāt, necenšas paši būt radoši. Bērniem vairs nav iztēles,” atzīst dziedātājs. Viņš uzskata – mūsdienu bērniem ir dota liela visatļautība un maz pienākumu. „Mūsdienās bērns skolotājam var pateikt rupjības, var pasūtīt d...,” stāsta Ērglis, gan piebilstot: „Nē, nē, nepārprotiet, man tā neviens nav pateicis.”

Kā novērtējis mūziķis, audzināmo vidū aizvien mazāk esot izcilnieku. „Ja agrāk uz mūzikas skolu atnāca klasē desmit bērni, tad es zināju – kādi pieci no viņiem būs izcili savā jomā. Tagad? Labi, ka no desmit ir viens vai divi bērni, ar ko varēs strādāt,” saka Andris. Un, viņaprāt, skolotāja darbs Latvijā netiekot pietiekami novērtēts. „Visi skolotāji savā ziņā ir slimi, jo dara šo darbu un netiek pienācīgi novērtēti. Kāpēc es to daru? Ne naudas dēļ. Bet tāpēc, ka kādam tas ir jādara. Skolotāju deficīts visā Latvijā ir milzīgs,” uzsver mūziķis.