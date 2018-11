Roberts un Greisa kopā nodzīvojuši vairāk nekā 30 gadu. (Foto: AFP/Scanpix)

Par precētu pāri Roberts un Greisa kļuva 1997. gadā - pēc desmit gadu ilgas kopdzīves. Nu izdevumam "People" informēti avoti pastāstījuši, ka aktieris gatavojas iesniegt oficiālu šķiršanās pieprasījumu, turklāt abi jau kādu laiciņu dzīvo atsevišķi.

"Dažreiz lietas neizvēršas tā, kā tu to vēlētos," sacījis kāds pārim tuvu stāvošs avots. Pēdējoreiz sabiedrībā abi kopā redzēti jūnijā - Ņujorkā apmeklēja "Tony" balvu pasniegšanas ceremoniju.

De Niro un Haitauerei ir divi kopīgi bērni - dēls Eliots (20) un meita Helēna Greisa (6), ko ģimenei dāvāja surogātmāte.

Šī gan nav pirmā reize, kad runāts par pāra kopdzīves izjukšanu. 1999. gadā de Niro tiesā iesniedza pieteikumu šķirt laulību, uzsāka tiesāšanos ar dēla aizbildniecību, taču pāris salaba un prasība tika atsaukta.

2004. gadā turklāt savas laulības saites de Niro un Haitauere stiprināja atkārtotā kāzu ceremonijā, ko apmeklēja virkne Holivudas slavenību - Mārtins Skorsēze, Merila Strīpa, Bens Stillers un citas šovbiznesa zvaigznes.

Haitauere ir slavenā aktiera otrā sieva. No 1976. līdz 1988. gadam viņš bija precējies ar aktrisi un dziedātāju Daienu Ebotu. Viņiem ir dēls Rafaels. Vēl de Niro adoptēja Ebotas meitu Drenu no iepriekšējām attiecībām, dodot viņai savu uzvārdu. Un vēl de Niro ir dvīņi Ārons un Džulians no atiecībām ar modeli Tukiju Smitu.