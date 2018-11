2014. gada decembrī Mela B bijusi savas dzīves zemākajā punktā un stingri bijusi nolēmusi teikt ardievas šaizemei. Lai to paveiktu, dziedātāja apņēmusies norīt 200 sakrāto aspirīna tablešu.

To Mela atklājusi savos memuāros "Brutally Honest", kas drīz nāks klajā, un daļu no autobiogrāfijas jau citē britu mediji.

Atgriezusies mājās no vakariņām ar toreizējo vīru Stīvenu Belafonti, no kura pēcāk ar skandālu šķīrās, Mela nolēmusi darīt dzīvei galu. Lai gan viņas dzīve no malas likusies glamūrīga un priekpilna, Melānija šajās attiecībās jutusies nemitīgi "emocionāli pazemota".

"Es jutos nodota - un to izdarīja mans vīrs un menedžeris Stīvens, kas reiz solīja mani mīlēt un aizsargāt," raksta Melānija. "Vīrietis, kam pēc mūsu desmit gadu laulības tagad īpašumā bija seksa video, kas, kā mēs abi zinājām, var sagraut gan manu karjeru, gan ģimeni."

Melānijas un Stīvena laulībā, protams, bija arī laimīgi brīži. (Foto: Instagram/SCANPIX)

Taču pēc pēdējās tabletes norīšanas Mela sapratusi, ka pieļauj kļūdu. "Pašnāvība nebija atbilde. Bija jādara tā, lai manai dzīvei būtu jēga. Man bija jātiek līdz slimnīcai," atminas Brauna. Saprāts gan jau bijis aptumšojies, Melānija triekusies aizslēgtās durvīs, no gūtajām traumām palikušas brūces, kas vēlāk pamanītas TV šovā "X Factor", ko viņa pēc trim dienām apmeklēja. Melānija vien atminas, ka nokritusi, zaudējusi samaņu, atguvusies jau ātrās palīdzības auto, tad atkal kritusi bezsamaņā un pie apziņas nākusi vien slimnīcā.

Pērn Mela B un Stīvens šķīrās - un dziedātāja arī centās panākt, lai tiesa izdotu netuvošanās orderi, kas liegtu vīram viņai tuvoties. Melānija vainoja vīru vairākkārtējā roku palaišanā, parādījās arī informācija, ka laulības laikā Belafonte iesaistījis sievu grupveida seksā ar citām sievietēm un notiekošo slepus filmējis. Viņš izteicis draudus šos ierakstus publiskot. Ikreiz, kad Melānija atteikusi piedalīties grupveida orģijās, vīrs draudējis publiskot slepus uzņemtos ierakstus, kā arī nodot tos bērnu tiesības pārstāvošām iestādēm, lai sievai atņemtu bērnus.

Vīrs padarījis grūtu viņas bērnu auklīti un pat ierosinājis turpmāk visiem dzīvot kopā. Pārim ir viena kopīga meita – piecus gadus vecā Medisone. Pārējās divas meitas dzimušas Braunas iepriekšējās attiecībās.

Melānija saka, ka vīrs ne reizi vien bijis pret viņu vardarbīgs. Abi apprecējās 2007. gada 6. jūnijā un roku palaišana sākusies jau tā paša gada novembrī. Dziedātāja apgalvo, ka vīrs viņu iekaustījis arī nākamajā dienā pēc tam, kad viņa kopā ar „Spice Girls” kolēģēm uzstājās Londonas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā. Tas notika 2012. gadā.

Stīvens Belafonte viņu vēlāk piespiedis sociālajos tīklos uzrakstīt, ka Melānija pati sevi satraumējusi, skrienot „Christian Louboutin” kurpēs uz augstiem papēžiem.

Melānijas un Stīvena laulība oficiāli šķirta tika pērn decembrī.