Intervijā žurnālam „Allure” 51 gadu vecā Nikola Kidmena atzinusi: lai gan viņai izdevies izveidot veiksmīgu aktrises karjeru, viņa nekādā gadījumā nebūtu pielīdzināma tādai zvaigznei, kāda, piemeram, ir dziedātāja Bejonsa.

Dīva Bejonsa uz skatuves. (Foto: Varona/Parkwood/PictureGroup/REX/ Vida Press)

„Es sevi neuztveru kā slavenību. Es neesmu slavenība. Es neesmu kino zvaigzne,” norādījusi Kidmena. „Es jūtos kā aktrise. Lūk, Bejonsa ir zvaigzne. Tas ir daudz kas vairāk.”

Bejonsa ar vīru reperi Jay-Z. (Foto: socialmediaservice by ddp images / Vida Press)

Kāpēc gan „Oskara” balvu ieguvusī aktrise jūtas tik ļoti atšķirīga no tādas pašas šovbiznesa zvaigznes, kāda ir dziedātāja Bejonsa? „Zināmā mērā es strādāju tieši tāpat, kā to darīju pirms 30 gadiem,” teic Kidmena, liekot noprast, ka Bejonsa allaž ir mainīga un inovatīva it visā, ko dara.

