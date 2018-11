Koncertā piedalās virkne atzītu mūziķu – Jānis Šipkēvics, Reinis Sējāns, Renārs Kaupers, Alise Joste, Evija Vēbere, Matīss Čudars, vokālā grupa „Cosmos”, īpašais viesmākslinieks Armands Birkens (ASV, „Čikāgas piecīši”) un citi. Taču pieci no viņiem labprāt atklāja, uz ko viņi būtu gatavi mīlestības vārdā – visplašākajā tās nozīmē.

Grupas „Instrumenti” dalībnieki Jānis Šipkēvics un Reinis Sējāns ir noskaņoti eksistenciāli – J. Šipkēvics mīlestības vārdā ir gatavs būt drosmīgs, savukārt R. Sējāns uzskata, ka pasaule vēl nav gatava īstai mīlestībai. Viņš būtu ar mieru ziedot savu laiku un sagaidīt to brīdi, kad pasaule un ikviens no mums būs gatavs patiesai, beznosacījuma mīlestībai. Turpretī talantīgais jaunais ģitārists Matīss Čudars džentlmeniskā manierē mīlestības dēļ ir gatavs gan runāt, gan klusēt. To Matīss apliecinās arī koncertā, kurā viņš gan deklamēs mīlestības vēstuli, gan klusējot ieklausīsies, gan ļaus vaļu mežonīgiem ģitāras solo. Melodiskā un vienlaikus enerģiskā dziedātāja Lorete Medne, kuras balsī jaušama pat līdzība ar Noru Džonsu, mīlestības vārdā ir gatava pārzīmēt robežas. Arī grupas „Ezeri” solists Miķelis Putniņš koncertā spēlēs ģitāru un dziedās, taču mīlestības vārdā viņš cienīgi piekāptos un pieņemtu arī to, ko pats ne līdz galam saprot. Savukārt staltais un virtuozais bundzinieks Rūdolfs Dankfelds, kurš manāms gan pie latviešu roka, gan džeza grupu bungām, ir pragmatisks, sakot: „Es būtu gatavs ņemt hipotekāro kredītu. Citādāk es to nekad nedarītu.”

Nākamās simtgades pirmais koncerts „Mīlestības vārdā. 18+” notiks pirmdien, 19. novembrī, plkst. 18.30 (ieeja no 17.00) pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Brīva ieeja.

Koncertā tiks izpildītas 18 tautā iemīļotas latviešu dziesmas jaunā skanējumā no „Turaidas Rozes” līdz „Pērkonam”, no „Jauna Mēness” līdz “Čikāgas piecīšiem”.

Pēc koncerta radošās komandas domām, izvēlētais repertuārs ir spēcīgākais mīlas un degsmes apliecinājums, kura pamats radies 20. gs. 80. un 90. gados. Savukārt notikuma dramaturģiju veidos astoņas mīlestības vēstules, kuras interpretēs paši mūziķi.