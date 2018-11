"Lauku sētā" vairs tikai trīs pretendentes uz uzvaru

Lauku sētā valdīja klusums un miers, taču bija skaidrs, ka ne uz ilgu laiku, jo kā teica pašas dāmas - “Lauku sētā ir palikušas tikai čūskas un maitas, un vairs nav puišu, uz kuriem izspļaut žulti”.

Nedēļas lielais darbs meitenēm bija pamatīgs pārsteigums – meitenēm bija jānokauj un jāsadala cūka, kā arī katrai bija jānokauj, jānoplucina un jāiemarinē divas vistas.

Saimnieks kaušanu ir veicis pats, bet meitenes izlozēja, kāds darbs katrai pie cūkas sadalīšanas bija jāveic. Lielajai Sanitai – jānotīra un jānosvilina spalvas, Evai - jānogriež galva un kājas, Zanei - jāizņem iekšas un mazajai Sanitai - jāatdala aknas, plaušas un sirds. Ar uzdevumu labāk vai sliktāk, bet visas tika galā. Taču ar vistas kaušanu mazajai Sanitai nemaz viegli negāja, tomēr viņa saņēmās un nodemonstrēja īstu paraugstundu, kas mijās ar puņķiem un asarām.

No četrām palikušajām meitenēm izveidojās divas koalīcijas, ko arī spilgti parādīja šīs nedēļas spēle ar četrām paletēm un meiteņu vārdiem pie katras no tām. Jānis deva uzdevumu - pie kuras meitenes vārda būs sakrāmēti visvairāk laukakmeņu, tā šonedēļ ir sliņķe. Izveidojās divas kaudzes, abas ir teju vienādā augstumā, kas skaidri norādīja, ka lauku sētā ir divas frontes, bet priekšā vēl ir ceturtdaļfināls.

Cīņa noteica, kuras trīs meitenes tiks tālāk. Uzdevums bija fiziski grūts un prasīja no meitenēm kā fizisku izturību, tā garīgu noturību. Kad trīs uzvarētājas – lielā Sanita, Eva un Zane jau ir noskaidrotas, mazā Sanita vēl joprojām atrodas kaut kur uzdevuma veikšanas sākuma posmā, līdz ar to ir skaidrs, - mazajai Sanitai cīņa ir beigusies. Pārējās meitenes ir laimīgas un to nosvin, metoties ūdenī.