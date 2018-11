„Būt kopā ar diviem pieaugušiem dēliem – tas ir gandarījums. Jo sevišķi tādā īpašā notikumā, turklāt vēl īpašā laikā. Kā teiktu Mārtiņš Rītiņš: „Kas var būt labāks par šo?!”” apmeklējot koncertuzvedumu "Lāčplēsis", žurnālam "Kas Jauns" sacījis Latvijas Valsts 7. prezidents Valdis Zatlers.

Valdis Zatlers žurnālam atzinis, ka jaunais "Lāčplēsis" viņam itin labi gājis pie sirds. Īpašu nozīmi šim pasākumam Latvijas simtgades gaidās eksprezidentam piešķīris fakts, ka koncertā viņš bija kopā ar abiem dēliem. Ja vecākais dēls Gustavs vakaru lielākoties aizvadīja savas sievas kompānijā, tad jaunākais dēls Kārlis gan visa vakara garumā turējās līdzās tēvam un starpbrīdī kopā ar Valdi aizkulisēs arī iemalkoja sarkanvīnu.

Foto: Mārtiņš Ziders

Kārlis, ko tauta iepazina Valda Zatlera prezidentūras laikā kā padsmitgadīgu zēnu, bet vēlāk uzmanību piesaistīja, sev uz pleca uztetovējot tēva portretu, ir izaudzis par staltu vīrieti.

Vaicāts, par ko profesionālā jomā kļuvis jaunākais dēls, Valdis Zatlers ir noslēpumains, skaidrojot: nu jau tikai Kārļa paša ziņā ir tas, ko par savu dzīvi vēstīt publiskajā telpā. „Viņš ir pieaudzis cilvēks, nav vairs skolnieks, ne pat students, un man simtprocentīgi jārespektē viņa privātums,” sacīja eksprezidents.

Foto: Mārtiņš Ziders

„Vienīgais, ko varu sacīt – esmu lepns par saviem dēliem un tajā brīdī, kad varu nostāties starp viņiem, tiešām jūtos ļoti, ļoti labi. Tas ir paaudžu turpinājums, un par to man ir ļoti labas izjūtas. Ja tēvam ir divi tādi stalti dēli, ir prieks ar viņiem kopā aiziet uz labu koncertu. Esmu gandarīts, ka savos bērnos esmu ieaudzinājis gan mīlestību pret kultūru, gan nacionālo pašapziņu. Viņi prot novērtēt, ka mūsu pašu cilvēki rada ģeniālus darbus. Šajā svētku laikā jo īpaši dziļi sirdī izjūtu to, ka no visa, ko dzīvē esmu paveicis un piedzīvojis, vislielākais gandarījums, prieks un lepnums ir mani bērni, kas jau sarūpējuši arī piecus mazbērnus. Nu gaidāms arī sestais. Esmu pārliecināts, ka nākotnē būs vēl, ko skaitīt,” smaidot sacīja Zatlers, piebilzdams: „Bērni ir tie, kas cels un attīstīs valsti turpmāk. Mazbērni tāpat. Viņi ir mūsu bērnības sapņu iemiesojums.”

Valdis neslēpj: ģimenē ir uzstājis, ka ļoti vēlas, lai vismaz divreiz gadā visi bērni un mazbērni sanāk vienkopus un sajūt, ka viņi visi ir viena dzimta. „Bija laiks, kad vienmēr kopā pavadījām 18. novembri – svētku pusdienas ar ģimeni bija svētas arī tajā laikā, kad biju Valsts prezidents. Šobrīd, kad ģimenes jau sazarojušās, mums ir tradicionāla kopāsanākšana īsi pirms Ziemassvētkiem. Tā ir bērnu sapulcināšana pie sevis. Es tā ļoti vēlos, un viņi vismaz pagaidām klausa. Savukārt vasarā tiekamies laukos, pie dabas. Mēs turam to dabas tikumu svētu. Ir svarīgi, lai ikviens dzimtā zina un rēķinās, ka ģimene sniegs atbalsta plecu, kad būs nepieciešams. Man ir pārliecība, ka tas ir zemes spēks, kas nāk caur ģimeni. Un tas spēj noturēt mūsu neatkarību, brīvību un mūsu valsti,” uzskata Valdis Zatlers.

Gustavs jūsmo par māsai sarūpēto autogrāfu

Akciju sabiedrības "Cēsu alus" mārketinga direktors Gustavs Zatlers rokoperu "Lāčplēsis" vēl kā desmitgadīgs zēns kopā ar tēvu noskatījās jau pirms 30 gadiem, tāpēc uz Latvijas simtgadi tapušo jauno "Lāčplēsi" apmeklēt eksprezidenta dēlam bija jo īpaši saviļņojošs notikums.

Foto: Mārtiņš Ziders

Vakaru Gustavs pavadīja kopā ar laulāto draudzeni Rutu Zatleri, ar ko gredzenus mija šā gada sākumā. Pēc kundzes auguma aprisēm redzams, ka Zatleriem ir gaidāms ģimenes pieaugums. „Jā, mums būs bērniņš. Jūtos priecīgs un patiesi pateicīgs par to, ka mums ir pieteicies simtgades mazulis,” bilda Gustavs, neslēpjot, ka ģimenes pieaugums gaidāms pavasarī. Par gaidāmo brālīti vai māsiņu Gustavs informējis arī savu meitu Beatrisi, kuras mamma ir Zatlera iepriekšējā sieva "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone.

Pēc izrādes apmeklējuma Gustavs Zatlers bija sajūsmā. „Patika, ka starp iepriekšējā uzveduma grandiem bija arī jaunie mākslinieki, kas sevi ļoti labi parādīja. Protams, Igo iznākšana uz skatuves bija šā koncerta spilgtākais brīdis. Bet man personīgi lielākais notikums šajā vakarā bija tas, ka beidzot dabūju uz diska Zigfrīda Muktupāvela parakstu! Kad bijām uz "Lāčplēsi" pirms 30 gadiem, mana tolaik astoņgadīgā māsa Felicita skrēja pie Muktupāvela pēc autogrāfa, bet māksliniekam bija pilnas rokas ar puķēm, un viņš nevarēja māsai to parakstu iedot. Viņa tik ļoti pārdzīvoja, tā raudāja... Tagad es šo autogrāfu dabūju, un jau nākamajā dienā aizsūtīju māsai!” priecīgi stāsta Gustavs Zatlers.

