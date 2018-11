Būs aktrise! Meitenītes telefonsaruna ar izdomāto draugu aizkustina tūkstošus

Meitenei ir savs kanāls vietnē „YouTube”, kas nosaukts „Crazy Daisy”. Deizijas Hīlijas tētis Alans nofilmējis brīdi, kad meita iztēlojas telefonsarunu ar savu vecvecmāmiņu, kurā stāsta par saviem plāniem doties uz parku. Pēc tam, kad tēvs šo video ievietojis internetā, tas zibens ātrumā iemantojis plašu popularitāti.

Video filmēts viesnīcas numurā aizvadītajā mēnesī, bet publicēts pagājušajā nedēļā. Kopš šī brīža tas noskatīts jau vairāk nekā 34 000 reižu.

Minūti garajā sižetā mazā Deizija rāda tik dažādas sejas izteiksmes, kad sarunājas ar iedomāto sarunu biedru – savu vecvecmāmiņu.

„Es esmu ļoti izsalkusi un ļoti izslāpusi arīdzan. Tētis tik turpina mani fotografēt un tas ir traki,” izdomātajai vecomei stāsta meitene. „Es viņam saku – Tēti, nedari tā.. es jau neko nedaru, es jau neko nedaru,” jaunāko klačiņu telefonsarunā klāsta Deizija, gluži kā „oskarota” aktrise.

Tad Deizija stāsta, ka dosies uz parku, bet tētis tik turpinot viņu fotografēt.

Video nobeigumā dzirdama arī tēva balss, kas aicina meitu doties ārā. Šajā brīdī viņa iedomātajai sarunas biedrenei vecvecmāmiņai pasaka „mēs tūlīt iesim” un atvadās.

Deizijas tēvs Alans apliecina, ka meitas jautrās izdomātās telefonsarunas viņu mājās notiekot bieži. Parasti Deizija šādi „sazvanās” ar ģimenes locekļiem un savām skolotājām no Montressori skoliņas.

„YouTube” kanālā publiskotajā sarunā meitene esot sarunājusies ar savu vecvecmāmiņu un mazo brālēnu Hugo.

Izveidot kanālu vietnē „YouTube” Alanu pamudinājuši viņa „Instagram” bloga sekotāji, jo viņš savā lapā bieži publiskojis smieklīgus video ar meitu. Pirmos video tētis publicējis jau tad, kad meitene bijusi vien dažus mēnešus veca. Ģimene un draugiem par tiem bijuši sajūsmā un gaidījuši aizvien jaunus.

„Daži man ieteica – tev Deizijai vajag izveidot savu „YouTube” kanālu. Tā es arī izdarīju,” atzīstas tētis Alans.

Kanālam ir vairāk nekā 400 sekotāju. Alans teic, ka neviens no publicētajiem video nav iepriekš iestudēts, visas epizodes ir no meitas ikdienas. „Viņai patiesībā ļoti neaptīk, ka es paņemu tālruni un sāku viņu filmēt. Taču neviens no šiem video nav iestudēts!”

Deizija dzīvo Īrijas galvaspilsētā Dublinā kopā ar tēti Alanu, mammu Mišelu, māsu Aleksandru (13) un brāli Noa (6). Hīliju ģimenes abi vecākie bērni mācās drāmas skolā.

„Varbūt viņa sekos viņu pēdās,” prāto Alans. „Taču es viņai neko neuzspiedīšu.”