Seriāls, kas balstīts uz amerikāņu rakstnieka Džordža R. R. Mārtina grāmatu sēriju "A Song of Ice and Fire" ("Dziesma par ledu un uguni"), bijis viens no HBO veiksmīgākajiem projektiem.

Jaunās sezonas reklāmas video iekļauti kadri no iepriekšējām sezonām, bet tas maz atklāj par turpmāko notikumu gaitu.

Pēc seriāla noslēguma HBO grasās uzņemt "Game of Thrones" priekšstāstu, kuru Mārtins radījis kopā ar rakstnieci un producenti Džeinu Goldmenu un kurā tēlos Naomi Votsa.

Nav izslēgti arī citi "Game of Thrones" stāsta atvasinājumi.