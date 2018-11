16. novembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1938. gadā Vilnis Eglītis - mākslinieks (miris 2005. gadā).

1962. gadā Armands Māliņš - Latvijas Nacionāli demokrātiskās partijas dibinātājs.

1970. gadā Ieva Grantiņa - mākslas zinātniece.

1976. gadā Varis Piņķis - aktieris.

Jubilāri pasaulē

42. gadā p.m.ē. Tibērijs - Romas imperators (miris 37. gadā).

1873. gadā Viljams Hendijs - amerikāņu blūza komponists un mūziķis, dēvēts par blūza tēvu (miris 1958. gadā).

1880. gadā Aleksandrs Bloks - krievu dzejnieks (miris 1921.gadā).

1895. gadā Pauls Hindemits - vācu komponists (miris 1963.gadā).

1922. gadā Žozē Saramagu - portugāļu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 2010. gadā).

1938. gadā Roberts Noziks - amerikāņu filozofs (miris 2002.gadā).

1964. gadā Daiena Krola - džeza pianiste un dziedātāja.

1964. gadā Dvaits Gudens - amerikāņu beisbolists, trīskārtējs "World Series" čempions.

1966. gadā Kristians Lorencs - vācu taustiņinstrumentālists ("Rammstein").

1967. gadā Lisa Bonē - amerikāņu aktrise.

1971. gadā Aleksandrs Popovs - krievu peldētājs. četrkārtējais olimpiskais čempions, seškārtējais pasaules čempions, 21 reizi uzvarējis Eiropas čempionātā.

1974. gadā Pols Skoulzs - angļu futbolists.

1977. gadā Megija Džilenhola - amerikāņu aktrise.

1977. gadā Oksana Bajula - ukraiņu daiļslidotāja, olimpiskā un pasaules čempione.

1981. gadā Ellisona Krova - kanādiešu dziedātāja.

1982. gadā Emairs Studemairs - amerikāņu basketbolists.

1984. gadā Džemma Atkinsone - angļu aktrise un modele.

Notikumi Latvijā

1781. gadā Krievijā izsludina ceturto "dvēseļu revīziju", ko attiecina uz Vidzemi un uz 1772. gadā pievienoto Latgali. Pilnīgu revīzijas formulāru saskaņošanu panāk 1783. gadā.

1917. gadā Valkā notiek Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes 1.sesija.

1990. gadā PSRS prezidents Mihails Gorbačovs savā runā Augstākās padomes sesijā nosoda Latvijas Augstākās padomes lēmumu par karaspēka daļu apgādes pārtraukšanu un norāda, ka jāsauc pie atbildības tās republikas, kuru dēļ Vissavienības fondos nenonāk pārtika, nauda un patēriņa preces. Galvenās vaininieces esot Baltijas valstis. Gorbačovs norāda, ka līdz jaunā savienības līguma parakstīšanai ir jāpasludina moratorijs visiem strīdiem, jāatgriežas pie PSRS Konstitūcijas un likumiem. Gorbačovam savā runā oponē Anatolijs Gorbunovs.

1999. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība rīko pedagogu streiku, kurā piedalās aptuveni 52 000 izglītības iestādēs strādājošo. Izglītības un zinātnes ministre Silva Golde paziņo, ka neredz iespēju turpināt pildīt savus pienākumus, jo nav izdevies novērst izglītības darbinieku streiku. 17. novembrī Golde iesniedz demisijas rakstu Ministru prezidentam Andrim Šķēlem.

1999. gadā Tiekoties vairākām jauniešu organizācijām, tiek izveidota Jaunatnes sabiedriskā padome, kura koordinē vairāku jaunatnes organizāciju darbu, kā arī pārstāv jauniešu tiesības politiskajā arēnā.

2001. gadā Rīgā, Bezdelīgu ielā 3, svinīgi tiek atklāta Latvijas Bankas Rīgas filiāle, kas turpmāk ir galvenā Latvijas naudas glabātuve.

2001. gadā Jelgavā svinīgi atklāj rekonstruēto tiltu pār Lielupi.

2004. gadā ar Ministru kabineta rīkojumu par Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektoru apstiprina bijušo Latvijas Universitātes rektoru profesoru Juri Zaķi.

2004. gadā aptuveni 50 nevalstisko organizāciju pārstāvji nodibina Nevalstisko organizāciju koalīciju, kuras mērķis ir pievērst politiķu un sabiedrības uzmanību iedzīvotāju reproduktīvās un seksuālās veselības aktuālajām problēmām, kā arī darboties likumdošanas aktu izvērtēšanā un ieteikumu sagatavošanā.

Notikumi pasaulē

1384. gada par Polijas karali tiek kronēta Jadviga, neskatoties uz viņas dzimumu.

1532. gadā spāņu konkistadora Francisko Pisarro vīri notver inku imperatoru Atahualpu.

1632. gadā notiek Litcenas kauja, kurā tiek nogalināts Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs.

1849. gadā Krievijas tiesa piespriež nāvessodu rakstniekam Fjodoram Dostojevskim par pret valdību vērstām aktivitātēm, kas saistītas ar radikālo intelektuāļu grupu. Nāvessoda izpilde tiek atsaukta pēdējā brīdī.

1896. gadā pirmā elektroenerģijas piegāde no spēkstacijas uz pilsētu notiek no Niagāras ūdenskrituma hidroelektrostacijas uz uzņēmumiem Bufalo pilsētā Ņujorkas štatā.

1904. gadā angļu inženieris Džons Embrouzs Flemings izgudro elektronlampu.

1907. gadā Oklahoma kļūst par 46. ASV štatu.

1918. gadā sabrūkot Austroungārijas impērijai, Ungārija pasludina neatkarību.

1933. gadā Amerikas Savienotās Valstis un Padomju Savienība nodibina diplomātiskās attiecības.

1938. gadā "Sandoz" laboratorijā Bāzelē, Šveicē Alberts Hofmans pirmo reizi iegūst LSD – psihotropu vielu, kas izraisa pamatīgas halucinācijas. LSD bija nozīmīga loma 1960. gadu hipiju kultūrā. LSD ir nelegāla un gandrīz visā pasaulē kriminalizēta.

1940. gadā, atbildot uz nacistiskās Vācijas pirms divām dienām veikto Anglijas pilsētas Koventri bombardēšanu, britu Karaliskie gaisa spēki bombardē Hamburgu.

1945. gadā ASV slepeni uzņem 88 vācu zinātniekus un inženierus, lai viņi piedalītos amerikāņu raķešu tehnoloģiju izstrādē.

1959. gadā Ņujorkā notiek Ričarda Rodžersa un Oskara Hammeršteina mūzikla "Mūzikas skaņas" pirmizrāde.

1960. gadā 59 gadu vecumā mirst amerikāņu aktieris Klārks Geibls, kurš kļuva slavens visā pasaulē ar Reta Batlera lomu filmā "Gone with the Wind" ("Vējiem līdzi") un īsi pirms nāves kopā ar Merilinu Monro bija pabeidzis darbu pie filmas "The Misfits".

1965. gadā Padomju Savienība palaiž kosmosa kuģi "Venēra III", kas 1966. gadā sasniedz Venēru un kļūst par pirmo nepilotēto kosmosa kuģi, kas nosēžas uz citas planētas.

1979. gadā Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē tiek atklāta pirmā metro līnija.

1989. gadā bijušajam komunistiskās Austrumvācijas līderim Ēriham Honekeram jaunā Komunistiskās partijas vadība liek atteikties no deputāta vietas parlamentā, cenšoties atbrīvoties no vecās paaudzes līderiem.

1995. gadā ANO kara noziegumu tribunāls apsūdz Bosnijas serbu līderi Radovanu Karadžiču un militāro spēku komandieri Ratko Mladiču genocīdā.

1996. gadā Māte Terēza saņem ASV goda pilsonību.

2000. gadā Bils Klintons kļūst par pirmo ASV prezidentu, kas savu pilnvaru laikā apmeklējis Vjetnamu.

2001. gadā ASV, Lielbritānijā un Kanādā uz kino ekrāniem nonāk pirmā Dž.K.Roulingas fantāzijas žanra romāna par jauno burvi Hariju Poteru ekranizācija "Harry Potter and the Philosopher's Stone".

2011. gadā Lietuvas valdība nacionalizē banku "Snoras" un aptur tās darbību.