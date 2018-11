Lī strādāja ar kompānijas māksliniekiem, lai radītu vairākus no tās pazīstamakājiem komiksu tēliem, no kuriem daudzi redzami pēdējos gados uzņemtās filmās.

Par viņa nāvi Cedars-Sinai Medicīnas centrā Losandželosā pavēstīja Lī meitas advokāts Kirks Šenks. Lī pēdējos gados bija pārcietis vairākas slimības.

Stens Lī (1922 - 2018) (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Sadarbojoties ar vairākiem citiem māksliniekiem, galvenokārt ar Džeku Kirbiju un Stīvu Ditko, viņš ir viens no tādu komiksu varoņu kā Zirnekļcilvēka, Halka, Fantastiskā četrinieka, X cilvēku, Dzelzs vīra, Tora un vairāku citu varoņu izveidotājs. Lī vadījis Marvel Comics izaugšanu no izdevniecības mazas nodaļas līdz lielai multimediju korporācijai. Lī viens pats vai kopā ar kolēģiem ir radījis 90 procentus no Marvel tēliem komiksos, kas izdoti vairāk nekā 2 miljardu eksemplāros 75 pasaules valstīs, 25 valodās.

1994. gadā kopā ar Sīgelu viņš tika uzņemts komiksu industrijas Vila Eisnera komiksu slavas zālē un 1995. gadā — Džeka Kirbija slavas zālē.

2010. gadā Lī dibinājis labdarības fondu, kas atbalsta lasītprasmes, izglītības, kultūras un mākslas projektus.

2011. gadā Stenam Lī tika piešķirta zvaigzne Holivudas Slavas alejā.