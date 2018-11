Ideālas lamatas kopā ar Emīliju Ratajkovski

Emīlija Ratajkovska ir dzimusi 1991. gadā, Londonā. Lai arī viņas vecāki ir amerikāņi, Emīlijā rit īru, poļu, vācu un arī ebreju asinis. Drīz vien pēc meitas piedzimšanas vecāki pārbrauc uz Kaliforniju, kur arī aizrit Emīlijas bērnība. Viņas māte – populāra rakstniece un angļu valodas profesore, tēvs – talantīgs mākslinieks, līdz ar to ir pilnībā izskaidrojama arī Emīlijas interese par visu skaisto. Kopš bērnības Emīlijas ģimene daudz ceļoja, ilgāku laiku viņi dzīvoja Īrijā un Spānijā un tieši ceļošana kļuva par iemeslu ne pārāk labām sekmēm beidzot skolu. Drīz vien viņa iestājas Kalifornijas universitātē, taču jau pēc gada viņa tomēr nolemj koncentrēties modeles karjerai, jo šīs profesijas izvēlei jau bija dots starts daudz agrāk.

Ne kurai katrai iesācējai modeles var noveikties tā, kā tas notika ar Emīliju – jau 14 gadu vecumā viņa saņem kontrakta piedāvājumu no aģentūras “Ford Models” – šis notikums tad arī kļūst par atskaites punktu viņas modeles karjerā. Jau drīz vien viņa uzsāk sadarbību ar jauniešu zīmolu “Forever 21”, kā arī ar zīmoliem “Kohl” un “Nordstrom”. Fotosesijas apakšveļā un peldkostīmos galīgi nemulsināja jauno skaistuli un kādā no intervijām Emīlija Ratajkovska atzinās, ka uzskata kailu ķermeni par pilnīgu normu un galīgi nekautrējas to demonstrēt, ja ar to nodarbojas savas lietas profesionāļi. Par tādu profesionāli kļuva slavenais fotogrāfs Tonijs Durāns, kura fotogrāfijas ar pieticīgi ģērbto Emīliju veicināja viņas sadarbību ar dažādiem žurnāliem un zīmoliem. Taču popularitāti visā pasaulē viņa iemantoja ar piedalīšanos Roberta Tika mūzikas video “Blurred Lines.”



Emīlija nekad neslēpa to, ka ļoti vēlētos filmēties kino – jau pat pusaudžu gados viņa piedalījās dažādos uzvedumos un saprata, ka tas viņai ļoti patīk. Emīlija aktīvi piedalījās dažādās provēs un aktieru atlasēs, taču viņai tika piedāvātas vienīgi klases “sliktās” meitenes loma pusaudžu filmās. Viņa bija pārliecināta, ka ir spējīga uz ko vairāk un nolēma nepadoties. 2004. gadā viņa saņēma epizodisku lomu īsfilmā “Andrew's Alteration”, bet nākamajā gadā – vēl vienu epizodisku lomu drāmā “A Year and a Day”. Tālāk sekoja loma seriālā “iCarly” un tad Emīlija pilnībā nodevās modeles karjerai, piedaloties dažādos slavenos modes šovos, kā piemēram “Project Runaway”, kuru bija veidojusi slavenā modele Heidija Kluma.

Par īstu veiksmi savas aktrises karjerā Emīlija uzskata piedalīšanos 2014. gadā Deivida Finčera režisētajā trillerī “Neatrodamā” – viņu šai lomai personīgi bija ieteicis pats Bens Afleks. Šajā filmā Emīlija atveidoja Endiju Ficdžeraldi – filmas galvenā varoņa mīļāko. Filma guva ļoti pozitīvas kritiķu un skatītāju atsauksmes un kalpoja Emīlijai par nopietnu startu ceļā uz lielā ekrāna iekarošanu. Jau nākamajā gadā viņa izpelnījās godu atveidot pašai sevi filmā “Svīta” (“Entourage”), kura bija tapusi pēc tāda paša nosaukuma ļoti veiksmīga TV seriāla. Pēc lomām pāris seriālos, Emīlija atgriezās kino un piedalījās dažāda žanra filmas – romantiskā drāmā “Cruise”, komēdijā “Pilnīga skaistule” (“I Feel Pretty”) un mistiskā trillerī “In Darkness”.



Trillerī “Ideālas lamatas”, kurš būs skatāms Latvijas kinoteātros no 16. novembra, Emīlija atveido Keisiju, kura kopā ar savu mīļoto Braienu ir noīrējuši māju Itālijas laukos, lai pavadītu tur laiku divvientulībā un pēc nesen pārdzīvotā konflikta savestu kārtībā savas šobrīd nestabilās attiecības. Taču pēc tam, kad viņi tur satiek kaimiņos dzīvojošo Federiko, viņu atpūtā sāk iejaukties negaidīti un biedējoši notikumi, kuri kļūst par apdraudējumu ne tikai viņu mēģinājumiem sakārtot attiecības, bet pat viņu dzīvībām. Emīlijas Ratajkovskas partneris šajā filmā ir Ārons Pols, kurš plašu popularitāti ir iemantojis ar vienu no galvenajām lomām TV seriālā “Pārkāpt robežu” (“Breaking Bad”).

