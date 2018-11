Intervijā izdevumam „Daily Mail” etiķetes eksperts Viljams Hansons norādījis, ka Saseksas hercogienes Meganas paradums likt rokas kabatās laikā, kad viņa devusies pildīt oficiālus pienākumus, ir sliktais tonis, kas nepiedien karaliskai personai.

Lai gan Megana tautas mīlestību iemantojusi, galvenokārt pateicoties tam, ka ir kā „svaiga vēsma” britu karaļnamā, kur valda simtiem gadu iesīkstējušas paražas, kurām būtu laiks mainīties, etiķetes eksperts Hansons uzskata, ka 37 gadus vecās amerikānietes pārāk brīvā izturēšanās sabiedrībā ir „par daudz”.

Sarunāties, neizņemot rokas no kabatām, ir sliktais tonis ne tikai karaļnamā vien. (Foto: CAMERA PRESS/Richard Gillard / Vida Press)

„Mēs zinām, ka Viņu Karaliskās Augstības Saseksas hercogs un hercogiene atspoguļo jaunu, daudz brīvāku atzaru monarhijā, taču rokas kabatās ir par daudz,” atzīmējis Hansons.

„Pastāv labs ikdienišķais tonis un slikts ikdienišķais tonis,” paskaidro eksperts.

„Rokas kabatās ir brīvākā un neprofesionālākā rīcība, ko no solīdi ģērbtā prinča Harija un viņas sievas esam sagaidījuši. Vai tas ir pasaules gals? Nē. Tas ir tikai sīkums Meganas citādi teicamajās manierēs, ko turklāt ļoti viegli var mainīt, pildot nākamos pienākumus.”

Meganai abas rokas kabatās. (Foto: REX/ Vida Press)

Ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa izvērtējusi Meganas paradumu likt rokas kabatās un secinājusi, ka šim „sliktajam niķim” visdrīzāk nav sakara ar brīvu uzvedību, bet gan ar modes pasauli.

„Parasti šo klasisko žests iztulko kā vēlmi kaut ko slēpt, it īpaši, ja rokas ir dziļi sabāztas kabatās,” sarunā ar žurnāla „OK!” britu izdevumu izteikusies Džeimsa. „Šis paradums arī bieži palīdz tikt galā ar tik pazīstamo problēmu, no kuras cieš daudzi no mums. Tā ir neziņa, kur likt rokas, kad cilvēki uz mums skatās... Meganas augstā pašpārliecinātība mudina domāt, ka šis žests tomēr saistās ar modes pasauli, nevis neveiklības izjūtu.”

Ja pavērojam modes fotogrāfijas, tad ārkārtīgi daudzās no tām varam redzēt, ka viena modeles roka atbalstās uz gurna vai ir ielikta kabatā. Šādi uz sarkanā paklāja mēdz pozēt Holivudas zvaigznes.

