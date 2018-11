Krimināldrāma “Atraitnes” – sieviešu izdzīvošana vīriešu radītā pasaulē

Filmas “Atraitnes” (“Widows”) pamatā ir tāda paša nosaukuma Lielbritānijas televīzijas seriāls. “Es skatījos šo seriālu 13 gadu vecumā,” atceras filmas “Atraitnes” režisors Stīvs Makvīns, kura režisētā filma “12 gadi verdzībā” (“12 Years a Slave”) saņēma “Oscar” balvu 2014. gadā, kā labākā filma. “Seriāls mani līdz pat matu galiem pilnība iegremdēja kriminālajā pasaulē, kurā sievietes tika uzskatītas par galīgi nepiederošām šai pasaulei un viņu rīcību nekad neviens neuztvēra nopietni, jo tur valdīja vīrieši. Un tieši sievietes pieņēma šo izaicinājumu un lauza stereotipus, pierādot, ka ir spējīgas pašas lemt likteņus. Veidojot filmu, es pārnesu darbības vietu no 80-to gadu Londonas uz mūsdienu Čikāgu – tas bija svarīgs solis, lai filmā varētu risināt šobrīd aktuālos politiskos, reliģiskos, kriminālos un rases problēmu jautājumus. Mani īpaši uzrunāja šajā stāstā tieši tas apstāklis, ka četras sievietes – dažādas pēc rases, sociālā un finanšu stāvokļa, sanāca kopā, lai sasniegtu savu kopējo mērķi.”

Pie scenārija veidošanas, Stīvs Makvīns uzaicināja rakstnieci Gilianu Flinnu – bestsellera “Neatrodamā” (“Gone Girl”) autori, kura ne mirkli nedomājot piekrita šādai sadarbībai. “Tas bija viens telefona zvans no Stīva un es jau biju ar mieru pievienoties komandai,” atceras Flinna, “Viņš zināja, ka esmu dzīvojusi Čikāga un es zināju, ka Stīvs ļoti vēlās uzņemt kriminālfilmu, kuras darbība notiktu šajā pilsētā, kuru tik ļoti mīlu. Viņš gribēja, lai rakstot scenāriju es izmantotu visu, ko vien zinu par Čikāgu – rajonu detaļas, kaimiņu īpatnības un īpašas neaizmirstamas vietas – tam visam bija jākļūst par lielu daļu no filmas, tikpat kā par vēl vienu filmas personāžu.” Giliana Flinna stāsta, ka scenārija aizraujošākā daļa priekš viņas bija brīdis, kad viņas visas četras sanāk kopā un nolemj izveidot komandu, lai veiktu laupīšanu. “Pats svarīgākais tajā visā bija nevis vēlme veikt noziegumu, lai vienkārši kļūtu bagātas, bet tāpēc, ka viņām bija ciešas saiknes ar saviem vīriem un tas bija viņu galvenais motīvs.”



“Oscar” balvas laureāte aktrise Viola Deivisa, kuru skatītāji atceras pēc lomas televīzijas seriālā “Kā izbēgt no soda par slepkavību” (“How to Get Away with Murder”), filmā atveido Veroniku Roulinsu – atraitni, kurai ir jāuzņemās līderes lomu pēc tam, kad viņas vīrs, kuru atveido aktieris Laiems Nīsons, iet bojā aplaupīšanas laikā. “Nekad nebūtu iedomājusies, ka kāds mani uzaicinās šādai lomai,” stāsta Viola Deivisa, “Es pat nevarētu iedomāties, ka varētu nokļūt tādā situācijā, kādā ir nokļuvusi manis atveidotā Veronika. Stīvs Makvīns man teica – šajā lomā es redzu tikai tevi un kas man vairs atlika ko darīt? Kad sāku dziļāk pētīt savu varoni, mani ļoti aizrāva tas, ka viņa ir tik noslēpumaina un tajā pašā laikā tik ļoti man tuva uz saprotama. ” Kad skatītāji filmā pirmo reizi sastopas ar Veroniku, viņa jau ir skumju pārņemta, jo ir gājis bojā viņas vīrs. “Viņai nekas nav palicis pāri no tās dzīves, kura viņai bija,” atzīstas aktrise, “Ne finansiāli, ne emocionāli. Taču viņa izlemj dzīvot. Viņa izlemj pabeigt sava vīra iesākto un pirmais solis šajā virzienā – izveidot pašai savu komadu. Mēs visas esam tik dažādas, taču mūs visas vieno mūsu vīru bojāeja un tas, ka mums tagad ir jāatrod veids, kā kopīgi izdzīvot.”



Aktrise Mišela Rodrigesa, kura skatītājiem pazīstama pēc filmu sērijas “Ātrs un bez žēlastības” (“The Fast and the Furious”), filmā “Atraitnes” atveido Lindu, kura pēc sava vīra nāves cīnās par savas ģimenes un biznesa saglabāšanu. “Sākumā es ļoti baidījos uzņemties šo lomu,” stāsta Rodrigesa, “Parasti esmu spēlējusi stipra rakstura un fiziski spēcīgas sievietes, tāpēc šī loma man bija savā ziņā izaicinājums. Es vienmēr esmu centusies savas lomās padarīt sievietes pēc iespējas neatkarīgākas, it īpaši kad runa ir par Latīņamerikāņu izcelsmes sievietēm, kuras savā kultūrā ik uz soļa sastopas ar pārspīlētajiem vīriešu mačo tēliem. Taču Stīvs bija tik ļoti pārlieconošs, ka es nolēmu pieņemt izaicinājumu.” Aktrise raksturo savu personāžu kā ļoti naivu un uzticamu – Lindai ir piedzimis bērns vēl pavisam jaunai esot, viņa apprecējās ar savu vidusskolas mīļoto un viņai nav bijis pārak daudz laika, lai saprasti, ko viņa vēlās darīt ar savu dzīvi. Viņas izaugsme notiek tieši šajos apstākļos, kad pašai ir jācīnās par izdzīvošanu.

“Kad es mācījos skolā un biju melnādainais puišelis Londonā,” stāsta režisors Stīvens Makvīns, “Es saskāros ar daudzu veidu stereotipiem, kādi valdīja cilvēkos attiecībā uz citu rasi, attiecībā uz sievietēm. Es ļoti vēlējos veidot šo filmu, jo domāju, ka ļoti labi saprotu visas cētras galvenās varones – gan situāciju, kādā viņas ir nokļuvušas, gan apkārtējo attieksmi pret viņām. Šajā filmā nav tā viegluma un jautrības, kāda notiek tādās aplaupīšanu filmās, kā “Oušena banda” (“Ocean`s 11”). “Atraitnes” drīzāk man ir kā mans “Tumšais bruņinieks” (“The Dark Knight”), kur viss notiek skarbi un pa īstam.”



Filmā piedalās vēl tādi aktieri, kā Elizabete Debicka, Sintija Erivo, Kolins Farels, Roberts Divāls un Laiems Nīsons.



Latvijas grāmatveikalos ir jau pieejama apgāda “Kontinents” izdotā rakstnieces Lindas Laplantas bestsellers “Atraitnes”, pēc kuras ir tapusi Stīva Makvīna filma. Linda Laplante tiek dēvēta par krimināldrāmu karalieni. Strādājusi par aktrisi, ir panākumiem bagāta scenāriste un autore. Laplantes romāns “Atraitnes” iekaroja tūlītēju pasaules uzmanību, kļūstot par starptautisku sensāciju. Spēcīgas varones, spraigs vēstījums un neparedzami sižeta līkloči: šī grāmata jau iemantojusi ikonisku slavu kriminālromāna žanrā.

Krimināldrāma “Atraitnes” ir skatāma Latvijas kinoteātros no 16. novembra.