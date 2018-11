„Bohēmista rapsodijas” patiesais stāsts: fakti, kas filmā par grupu „Queen” ir nepatiesi vai sagrozīti

Pretēji filmā apgalvotajam, grupa „Queen” nebija šķīrusies pirms uzstāšanās labdarības koncertā „Live Aid”, Džons Dīkons nebija grupas pirmais basģitārists un viņi nekad nav strīdējušies ar ierakstu kompānijas bosu, vārdā Rejs Fosters.

Faktu analīzi veikuši tādi prestiži mūzikas izdevumi kā žurnāls „Rolling Stone”. Izziņai izmantotas arī biogrāfijas grāmatas „Queen: As It Began”, „40 Years of Queen”, „Is This The Real Life?”