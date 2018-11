Princis Čārlzs noraizējies par Harija un Meganas pirmo bērnu

Tā kā princis Viljams un hercogiene Ketrīna karaļnamam jau sarūpējuši trīs troņmantiniekus, nākamo nākšanai pasaulē princi Čārlzu pārāk satraukt nevajadzētu, tomēr viņš nesen paudis raizes par Harija un Meganas gaidāmo pirmdzimto.

Nesenās karaliskās vizītes laikā Ganā princis Čārlzs dedzīgi runājis par klimata pārmaiņām, piesārņojumu, ko izraisa plastmasa, kā arī par globālo sasilšanu. Lielbritānijas troņmantinieks numur viens atzinies, ka ar vides aizsardzību saistītie jautājumi rada nopietnas raizes par viņa mazbērnu nākotni.

Foto: CAMERA PRESS/Richard Gillard / Vida Press

Izdevums „Daily Telegraph” citējis Velsas prinča sacīto: „Man drīz būs nākamais mazbērns. Es pieņemu, ka arī vairāki no jums šobrīd gaida mazbērnus vai arī tuvākajā laikā gaidīs.”

„Man šķiet neprāts, ja mēs viņiem atstāsim šo pilnībā piesārņoto, sabojāto un izpostīto pasauli. Visi mazbērni ir pelnījuši labāku nākotni,” norādījis princis Čārlzs, kurš, visticamāk, būs nākamais Anglijas karalis.

Foto: Tim Rooke/REX/ Vida Press

Nesen iznākušajā dokumentālajā filmā „Princis, dēls un troņmantinieks: Čārlzam 70” („Prince, Son and Heir: Charles at 70”) viņa dēli prinči Viljams un Harijs apliecinājuši, ka tēvs rūpes par apkārtējo vidi viņos ieaudzinājis jau no ļoti agra vecuma.

Vienaudži vēlāk brīnījušies, ja abi, pamanot sev ceļā nosviestus papīrus vai citu drazu, to pacēluši un nesuši līdz tuvākajai miskastei, jo tā tētis bija mācījis darīt.

Foto: GEORGES ROGERS/SIPA