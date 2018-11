Karaļnams noraizējies par hercogienes Meganas drošību

37 gadus vecā Saseksas hercogiene un 34 gadus vecais Saseksas hercogs aizvadītajā nedēļā pabeidza 16 dienu garo ārvalstu vizīti, noslēdzot to Rotoruā, Jaunzēlandē.

Pāris tikās ar tautu, kā ierasts, sarokojās ar vairākiem laimīgajiem, un Megana sirsnīgi apskāva kādu mazu meitenīti.

Megana ar fani Jaunzēlandē. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Lai gan sabiedrība ar prieku aplūko šādas mīļuma pilnas fotogrāfijas, Bakingemas pils nopietni satraucas par karaliskā pāra pārāk brīvo attieksmi pret tautu un to, cik reizes viņi šādi pārkāpuši karaļnama līdz šim ievērotās tradīcijas.

Pils padomnieks drošības jautājumos izdevumam „The Express” norādījis, ka vairums cilvēku, kas pulcējās, lai skatītu vaigā princi Hariju un viņa sievu Meganu, bija labvēlīgi noskaņoti pret karalisko pāri, taču piebilda: „Uz ielas visi šie cilvēki labākajā gadījumā ir pilnībā nepārbaudīti, bet sliktākajā gadījumā potenciālie kaķu mocītāji un virtuālie izsekotāji, kuri ir jau labi zināmi policijas iecirkņos.”

18 Foto Megana un Harijs apskauj fanus Austrālijas un Jaunzēlandes vizītes laikā +14

„Ja tu atļauj vienam cilvēkam nobučot sevi uz vaiga, kāpēc gan ne vēl kādam?”

„Raizes ir par to, ka šāda uzvedība paceļ latiņu jebkuram no karaliskās ģimenes, no kura tagad sagaidīs tādu pašu rīcību. Bet, ja viņi to nedarīs, tas radīs aizvainojumu un sajūtu, ka viņi ir nodevuši cilvēkus.”

Austrālijas un Jaunzēlandes vizītes laikā Harijs un Megana patiešām bija īpaši sirsnīgi pret sanākušo tautu. Viņi sarokojās un apskāva cilvēkus it visās vietās, kur viesojās.

Viens no karaliskās vizītes burvīgākajiem mirkļiem, ir brīdis, kad princis Harijs ļāva piecus gadus vecam zēnam aptaustīt viņa bārdu un abi sirsnīgi apskāvās. (Foto: Tim Rooke/REX/ Vida Press)

Parasti karaliskās ģimenes pārstāvji tikai māj ar roku tautai, kad noiet gar pūli, kas pulcējies un gaida izziņoto viņu ierašanos.

„Mēs nekad nesarokojamies,” nesen uzņemtajā dokumentālajā filmā „Pasaules karaliene” („Queen of the World”) norādījusi karalienes Elizabetes II meita princese Anna.

„Ja tu nevari sarokoties ar visiem, nesāc to darīt. Es pieturos pie šī viedokļa, bet esmu novērojusi, ka citi gan ne,” papildinājusi princese. „Šī vairāk izvēršas kā sarokošanās turneja nevis publisks izgājiens pie tautas.”

Megana un Harijs nav tik izvēlīgi, un centās sarokoties ar tik daudz vietējiem faniem, cik vien bija iespējams. Taču viņi spēra soli tālāk, izrādot savu mīlestību arī ar apskāvieniem.

Viens no karaliskās vizītes burvīgākajiem mirkļiem bija brīdis, kad princis Harijs ļāva piecus gadus vecam zēnam aptaustīt viņa bārdu un abi sirsnīgi apskāvās.

Piecus gadus vecais Lūks Vinsents aptausta prinča Harija bārdu. (Foto: Matt Baron/REX/ Vida Press)

Savukārt Megana pakļāva sevi riskam, kad apmeklēja tirgu Suvā, liekot pils pārstāvjiem šo vizīti saīsināt, cik vien tas iespējams.

Meganai bija paredzēta 20 minūšu gara tikšanās ar vietējiem cilvēkiem, taču tā aprāvās jau pēc sešām minūtēm, kad varas pārstāvja pavadībā viņu eskortēja prom no šīs vietas.

Runā, ka Kensingtonas pils pārstāvji secinājuši, ka pūlis ir pārāk liels, tāpēc steigšus pieņēma lēmumu viesošanos pārtraukt. (Foto: Mirrorpix / Vida Press)

Runā, ka Kensingtonas pils pārstāvji secinājuši, ka pūlis ir pārāk liels, tāpēc steigšus pieņēma lēmumu viesošanos pārtraukt.

Varas pārstāvis, kam bija jārūpējas par Saseksas hercogienes drošību, ir redzams vairākās fotogrāfijās, ar žestu palīdzību cenšoties pūli turēt tālāk no mātes cerībās esošās hercogienes.

Taču tas neatturēja karalisko pāri no turpmākiem apskāvieniem ar tautu Tongā un Jaunzēlandē.