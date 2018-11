21 fakts, ko tu, iespējams, nezināji par Frediju Merkūriju

Tas, ka grupas „Queen” fani un filmas kritiķi jaunajā ekranizējumā saskatījuši virkni neprecizitāšu un sagrozītu faktu, ir cits stāsts. Fredijs Merkūrijs vārdiem skatuves mākslinieks piešķīris pavisam jaunu nozīmi un aiz sevis atstājis virkni leģendāru hitu.

Piedāvājam 21 faktu par spilgto mūzikas zvaigzni Frediju Merkūriju.



Grupas „Queen” logotipu ar ģerboni, kurā attēlots kronis, divas lauvas un ērglis, izdomājis un uzzīmējis pats Fredijs. Viņš savulaik studējis Īlingas mākslas koledžā, kur ieguvis grādu mākslā un grafiskajā dizainā.

Foto: Vida Press

Septiņdesmito gadu sākumā viņam bija ilglaicīgas attiecības ar meiteni vārdā Mērija Ostina, kura kļuva par viņa tuvāko draugu visas dzīves garumā.

Kad Merkūrijs devās mūžībā, lielāko daļu naudas, māju un ieņēmumus par ierakstiem viņš testamentā novēlēja Mērijai.

Foto: Vida Press

Par viņa „firmaszīmi” kļuva mikrofona statīvs bez tā apakšējā balsta.

Tā nebija rūpīgi pārdomāta ideja skatuves tēlam, bet nejaušība, kas pie tā noveda. Grupas „Queen” pastāvēšanas pašā sākumā mikrofona statīvs pārlūza pašā koncerta vidū. Tā vietā, lai nomainītu statīvu, viņš koncertu turpinājis, turot rokās mikrofona statīva augšējo daļu.

Foto: Vida Press

1990. gadā grupai „Queen” piešķīra britu augstāko apbalvojumu modernajā mūzikā – „Brit Awards” balvu par mūža ieguldījumu. Visi četri grupas dalībnieki kāpa uz skatuves, lai saņemtu godalgu. Šī bija Fredija Merkūrija pēdējā iznākšana skatītāju priekšā. Viņš devās mūžībā 1991. gada 24. novembrī.

Foto: Vida Press

Fredijs bija dedzīgs filatēlists. Viņa pastmarku kolekcija vēlākos gados izstādīta vairākās filatēlistu rīkotās izstādēs visā pasaulē.

Lielbritānijas raidorganizācijas BBC rīkotajā aptaujā Fredijs Merkūrijs ierindojās 100 izcilāko britu saraksta 59. vietā, lai gan patiesībā ir dzimis Zanzibārā.

Foto: Vida Press

Fredijs Merkūrijs pasaulē nāca kā Faroks Bulsara. Viņš legāli mainīja vārdu ap 1970. gadu, kad bija nodibināta grupa „Queen”.

Foto: Vida Press

Fredijs Merkūrijs un viņa ģimene praktizēja seno reliģiju zoroastrismu. Viņa bēru ceremoniju vadīja zoroastriešu priesteris.

Skaņdarbu „Crazy Little Thing Called Love” Fredijs Merkūrijs sarakstīja, atrodoties vannā. Viņš gulēja vannā viesnīcas numuriņā, kad pie viņa atnāca iedvesma šai dziesmai. Merkūrijam pat vannasistabā ienesa klavieres, lai mūziķis varētu nodoties komponēšanai.

Foto: Vida Press

Fredija Merkūrija vārdu 2001. gadā ierakstīja Rokenrola slava zālē (kā vienu no grupas „Queen” mūziķiem).

Foto: Vida Press

1996. gada 25. novembrī Montrē (Šveicē) atklāja Fredija Merkūrija statuju. Tā ir trīs metrus augsta un noraugās uz Ženēvas ezeru.

Foto: Vida Press

Fredija balss diapazons sasniedza trīs (gandrīz četras) oktāvas, lai gan lielākoties viņš izpildīja partijas tenora toņkārtā.

Foto: Vida Press

Lai gan uz skatuves Fredijs bija spilgts un ārkārtīgi kolorīts, dzīvē viņš bijis diezgan kautrīgs un reti sniedzis intervijas.

Foto: Vida Press

„Mr. Bad Guy” bija Merkūrija pirmais solo albums. Tas iznāca 1985. gadā, un tajā bija iekļautas 11 paša Fredija komponētas dziesmas.

Albumu viņš bija veltījis „savam kaķim – Džerijam, arī Tomam, Oskaram un Tifānijai, un visiem kaķu mīļotājiem pasaulē – pie velna visus pārējos.”

Foto: Vida Press

„Mr. Bad Guy” debitēja britu albumu topa pirktāko desmitniekā, bet topu sarakstus nepameta kopumā 23 nedēļas.

Augstākā pozīcija, ko ierakstam izdevās sasniegt, bija 6. vieta. Albums saņēma Zelta statusu.

Foto: Vida Press

„Barcelona” bija Fredija otrais un pēdējais solo ieraksts. Titulskaņdarbu mūziķis ieskaņoja ar spāņu operdziedātāju Monseratu Kabaljē.

Foto: Vida Press

1983. gadā Merkūrijs ieskaņoja vairākus skaņdarbus kopā ar popmūzikas karali Maiklu Džeksonu – „State of Shock”, „Victory” un „There Must Be More To Life Than This”.

Foto: Vida Press

Fredija iemīļotākie mūziķi bija Areta Frenklina un Džimijs Hendrikss.

Foto: Vida Press

Pēc nāves 1992. gadā Fredijam Merkūrijam piešķīra „Brit Awards” balvu par mūža ieguldījumu.

2009. gadā mūzikas žurnāla „Rolling Stone” 100 visu laiku izcilāko dziedātāju topā viņš ierindots 18. vietā.

Foto: Vida Press



2009. gadā izdevuma „Classic Rock” veidotā aptaujā Fredijs Merkūrijs nosaukts par visu laiku izcilāko roka dziedātāju pasaulē.