Viena no manām spēcīgākajām bērnības atmiņām ir saistīta tieši ar Frediju Merkūriju. Kopā ar vecākiem skatījāmies televizoru, kur tika paziņots, ka grupas «Queen» solists ir miris. Mamma man paskaidroja, ka pie vainas bijusi briesmīga slimība AIDS. Vairāk par šo slimību uzzināju, kad pieaugu, bet sāpīgā atmiņa par to, kā raudāju, ka Fredija Merkūrija vairs nav, palika ļoti ilgi. Jo, protams, ka mājās bija «Queen» plates un, protams, ka dziesmu «Bohemian rhapsody» zināju jau no bērna kājas.

Braiena Singera (lai arī viņš patiesībā nav vienīgais filmas režisors - vienā brīdī Singeru nomainīja Deivids Flečers, kurš šogad pabeidzis darbu arī pie filmas par Eltonu Džonu) filma lielākoties arī ir ņēmusi šo operisko un neparasto dziesmu kā konceptuālo pamatkodolu filmai.

Protams, ka filmas centrā ir ekscentriskais un vizuāli košais «Queen» līderis Fredijs Merkūrijs. Taču otra filmas galvenā varone ir pati rokmūzika - tās enerģija, prieks un kaifs, ko sniedz uzstāšanās milzīga pūļa priekšā, kas dzied līdzi visām dziesmām. Un tieši šis aspekts padara «Bohēmista rapsodiju» tik baudāmu un aizraujošu vispozitīvākajā nozīmē. Lai arī Merkūrija dzīves ceļš noteikti nav rozēm klāts, tas tiek izstāstīts ar jūsmīgu prieku un aizrautību.

Šis ir stāsts arī par sevis pieņemšanu un brīvību, ko sniedz sevis citādības apzināšanās un neslēpšana. Persiešu izcelsmes dziedātājs (īstajā vārdā Farohs Bulsara), kas dzimis Zanzibārā, ir vizuāli atšķirīgs, homoseksuāls, un viņa radītā mūzika mainīja to, kā mēs uztveram roku. Un tieši tādēļ, ka Merkūrijs nemēģina izlikties par kaut ko citu vai iekļauties sabiedrības priekšstatos par to, kādam viņam vai viņa mūzikai ir jābūt, viņš ir ģēnijs un iedvesmojoša personība, kuru mīl, apbrīno un dievina joprojām. Lai arī kopš viņa nāves pagājuši jau 27 gadi.

Ceļš uz slavu

«Queen» stāsts sākas septiņdesmitajos gados, kad neveikls puisis vārdā Fredijs (sākotnēji vēloties iekļauties sabiedrībā, viņš nomainījis savu īsto vārdu) iepazīstas ar pārējiem grupas dalībniekiem, un viņus vieno sapnis par slavu. Pirmie soļi ir kautrīgi un nedroši, bet Fredijs atrod savu balsi un savu tēlu, un kopā ar grupas biedriem izveido ko vēl nebijušu.

Tā kā filma koncentrējas ap Merkūriju, pārējie grupas dalībnieki paliek otrajā plānā. Taču, tā kā scenārija tapšanas procesā palīdzējuši arī «Queen» dalībnieki Braiens Mejs un Rodžers Teilors, izskatās, ka tāda arī bijusi grupas ikdiena. Un viņi ir Merkūrijam uzticējušies, apzinoties dziedātāja nenoliedzamo skatuvisko enerģiju un harizmu.

Maleka uzvara

Filmas tapšanas sākumposmā tikai apspriesti vairāki aktieri, kuriem uzticēt leģendārā rokmūziķa lomu (tai skaitā arī Saša Barons Koens), taču izskatās, ka veidotāji ir izvilkuši laimīgo lozi, izvēloties ēģiptiešu izcelsmes aktieri Rami Maleku.

Maleks televīzijas seriālu skatītājiem ir pazīstams kā «Misters Robots» vadošais aktieris. Un «Bohēmista rapsodijā» viņš uzmirdz pilnā spožumā.

Imitējot Merkūrija vizuālo veidoju un ķermeņa valodu, Maleks sniedz niansētu un spridzinoši enerģisku tēlojumu, nepiemirstot arī emocionālo pusi. Viens no filmas aizkustinošākajiem stāstiem ir Merkūrija attiecības ar pirmo sievu Mēriju Ostinu, kura, par spīti tam, ka laulībai nebija lemts ilgs mūžs, paliek par Fredija tuvāko draugu. Kā arī iedvesmo viņu nekautrēties no tā, kas viņš ir.

Klasiski un cieņpilni

Jāsaka, ka «Bohēmista rapsodija» seko klasiskajai biogrāfiskās filmas trajektorijai. Ceļš uz slavu, slava, konflikts un drāma, katarse. Merkūrija vēlme uzsākt solo karjeru, kas nozīmē «Queen» beigas, protams, ir lūzuma punkts. Taču filma neiestrēgst tumšākajos brīžos - tā ir pacilājošs koncerts.

Protams, ka daļai skatītāju gribētos vairāk pievienotās vērtības un ielūkoties dziļāk šī ģeniālā mūziķa sarežģītajā būtībā. Taču arī «Bohēmista rapsodija» neizvairās no sāpīgākajiem brīžiem un AIDS tematikas. Tā paliek uzticīga savai būtībai - lielai, visaptverošai mīlestībai pret mūziku un pret cilvēkiem, kuri neiet pa straumi, bet pret to. Un tādā veidā izmaina pasaules uztveri.



«BOHĒMISTA RAPSODIJA» ("Bohemian Rhapsody")

Drāma, muzikāla filma, biogrāfija, ASV, 2018

Režisors: Braiens Singers

Lomās: Rami Maleks, Lūsija Bointone, Gvilims Lī, Bens Hārdijs, Džozefs Mazello, Aidens Gilens, Toms Holanders, Alens Līčs, Maiks Maierss.

