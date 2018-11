Aktrise Sāra Mišela Gelāra apguvusi kikboksu, boksu un mākslas vingrošanu. Viņa ir arī melnās jostas īpašniece cīņas mākslā tekvondo. Visas iepriekš apgūtās prasmes Gelārai ļoti noderēja, kad viņa no 1997. gada līdz 2003. gadam atveidoja Bafiju jauniešu iecienītajā seriālā „Bafija vampīru medniece” („Buffy The Vampire Slayer”). Sarežģītus trikus seriālā gan veica aktrises dubliere.

Sāra Mišela Gelāra filmējusies arī tādās lentēs kā „I Know What You Did Last Summer”, „The Grudge” un „Cruel Intentions”. Viņa filmējusies arī seriālā „The Crazy Ones”, kas bija viens no komiķa Robina Viljamsa pēdējiem darbiem.

Kuras slavenības vēl var lepoties ar melno jostu kaujas mākslā?