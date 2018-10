Kanje Vests gribot septiņus bērnus, jo viņam patīk cipars „7”. (Foto: Instagram, Vida Press)

Kanje Vests „nomocījis” sievu Kimu Kardašjanu ar vēlmi par septiņiem bērniem

Realitātes šova „Keeping Up With The Kardashians” jaunākajā sērijā Kima Kardašjana savai draudzenei atzinusies, ka vīrs reperis Kanje Vests viņu „nomocījis” ar vēlmi pēc vēl kuplākas ģimenes. Pagaidām pāris audzina trīs atvases, jaunākā no kurām nākusi pasaulē ar surogātmātes palīdzību, jo ārsti aizlieguši Kimai pašai dzemdēt veselības apsvērumu dēļ.