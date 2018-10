Oriģinālais stāsts par Riekstkodi ieraudzīja pasauli 1816. gadā, kā Ernsta Teodora Amadeja Hofmaņa pasaku stāsts “Riekstkodis un Peļu karalis”, kura radītā iztēles valstība ir iedvesmoji daudzas paaudzes radīt iespaidīgus skatuves uzvedumus. Tagad ir pienācis laiks episkam piedzīvojumam uz lielā kino ekrāna. “Laika gaitā stāsts ir piedzīvojis dažādas izmaiņas,” stāsta viens no filmas “Riekstkodis un Četras Valstības” režisoriem Lasse Halstrēms, “Rakstnieka Aleksandra Dimā sarakstītā versija bija mazāk biedējoša un tāpēc tā tika izvēlēta par pamatu Pētera Čaikovska baletam. Mūsu radītā Disney studijas versija ir tuvāk tam, kas tika radīts baleta izrādei.”

Filma “Riekstkodis un Četras Valstības” mūs iepazīstina ar Klāru – inteliģentu 14-gadīgu meiteni ar interesi par zinātni. Atbilstoši sarakstītajam scenārijam, viņa nejūtas labi savā ādā un galīgi neatbilst stereotipiem par to, kādai vajadzētu būt pusaudzei Viktorijas laikmetā. Klāru neinteresē kleitas un pucēšanās – viņa vairāk ir kā kaķis, kurš staigā kur tam tīk. Viņai patīk pašai izzināt lietas, kā tās darbojas un rast atbildes un viņu interesējošiem jautājumiem. Klāra ir nomākta arī sakarā ar savas mātes neseno nāvi un šie ir viņas pirmie Ziemassvētki bez mātes. Taču māte ir atstājusi viņai Ziemassvētku dāvanu – mūzikas kastīti olas izskatā un kartiņu uz kuras rakstīts, ka viss, kas viņai vajadzīgs, esot tur iekšā. Taču kastīte ir ciet un kāds pārsteigums – pielikumā nav arī atslēgas!

Jaunā aktrise Makenzija Foja atveido šajā filmā Klāru. “Viņa ir patiešām ļoti sarežģīta personība,” atklāj Foja, “Viņā mājo tik daudz dažādu un pretrunīgu emociju – Klārai sāp, bet viņs negrib, lai citi to redzētu, viņa jūtās arī izstumta, jo ir pārāk gudra un inteliģenta savam vecumam Viktorijas laikmeta pasaulē.” “Makenija Foja ir spoža aktrise,” saka režisors Lasse Halstrēms, “Viņa ir tik neparasti dzīvīga un atvērta visam, ar nevainojamu lomas tehnisko izpildījumu un aktieriskajiem instinktiem.”

Lai arī stāsts par Riekstkodi ir plaši pazīstams visā pasaulē, bet kad abi filmas režisori Lasse Halstrēms un Džo Džonstons izlasīja filmas “Riekstkodis un Četras Valstības” scenāriju, viņi tajā galīgi neatpazina to, kas viņiem Riekstkoža saistībā bija pazīstams līdz šim. “Kas patiešām lika manai iztēlei uzgavilēt, tad tas bija apstāklis, ka stāsts radīts no jauna un iemirdzas pavisam jaunās un oriģinālās krāsās,” atceras Džonstons, “Tā bija jauna, aizraujoša pasaule, kura pārsteidza ar to, cik tā ir intriģējoša. Tāds scenārijs ir kā dāvana režisoram, kurš ir pieradis strādāt ar vizuāli bagātīgām filmām.”

Aktrise Keira Naitlija atveido feju Ledeni, kura mājo vienā no trijām valstībām – Saldumu zemē. “Ledene ir sievišķības iemiesojums,” stāsta aktrise, “Viņa pārvalda Saldumu zemi un līdz ar to viņas izskatam ir jābūt atbilstošam. Tieši Ledene kādreiz bija Klāras mātes labākā draudzene, līdz ar to viņa ir kā daļa no Klāras ģimenes.” Savukārt, aktrise Helēna Mirrena filmā atveido Piparkūku māti – tumšās un draudošās Ceturtās Valstības valdnieci. Kādreiz atradusies Izpriecu zemes priekšgalā, viņa tikusi no tās izraidīta un tagad par viņas mītnes vietu ir kļuvis pamests atrakciju parks. “Piparkūku māte ir pilnīgi jauns personāžs stāstā par Riekstkodi,” atklāj Lasse Halstrēms, “Jūs varat saistīt ar šo tēlu jebko, kas var ienākt jums prātā. Helēna Mirrena bija ideāla šai lomai – viņa spēj būt gudra, uzjautrinoša, raupja un biedējoša vienlaicīgi.”

Par filmas “Riekstkodis un Četras Valstības” vienu no galvenajiem elementiem ir kļuvuši tās vizuālie efekti, pie kuriem ir īpaši piestrādājusi pieaicināto profesionāļu komanda. Sniegpārsliņu zeme ir brīnišķīga ziemas brīnumzeme ar ledus pilīm un kalnu ciemiem – tā ir sniega un ledus zeme, kura ir iekrāsota baltā, tirkīza un ledus zilā krāsās. Ziedu zeme ir smaržīga un krāsaina, kļūstot par visa dzīvā iemiesojumu. Ziedu lauki, vējdzirnavas un krāšņas mājas raksturo šo bagātīgo pasauli un tajā mītošo personāžu aizraušanos ar dabu. Saldumu zeme ir tuva ik vienam – tā patiešām izskatās tik ļoti garšīga. Ar spilgtām un piesātinātām krāsām uzgleznota, tā ir neticami skaista. Tās iedzīvotāji ir labvēlīgi pret visiem un ir gatavi dalīties savā priekā ar jebkuru, kurš ieradīsies viņu zemē, kura ir izgatavota no šokolādes. Ceturtā valstība ir tumša un draudīga sala, kura cieš no kauju atstātām dziļām rētām. Zemi klāj spocīgi meži, pie kuru vizuālā noformējuma tika piestrādāts jo sevišķi. Tos veidojot, par pamatu tika ņemtas ilustrācijas no brāļu Grimmu un Hansa Kristiana Andersena pasaku grāmatām. Krāsu salikums un neparastā piemērošana piešķir Ceturtajai valstībai patiešām unikālu izskatu.

“Filma “Riekstkodis un Četras Valstības” apvieno sevī visus labākos filmu elementus – drāmu, komēdiju, mūziku, vizuālos efektus un deju,” nobeigumā saka režisors Lasse Halstrēms, “Filmas noskatīšanās – tā patiešām būs debešķīga pieredze!”

