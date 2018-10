“Šovakar uz skatuves kāps sešu mūziķu apvienība, kura, kā skaidro muzikologi, ieguvusi kulta grupas statusu, pateicoties savām spējām brīvi un droši šķērsot dažādu žanru robežas, klejojot starp azartisku džeza brīvību un pārbaudītām klasiskās mūzikas vērtībām. Hipnotisku minimālismu un tautas mūzikas nesamākslotību. Rokmūzikas tiešumu un nekad nenogurstošu vēlmi eksperimentēt. Es to saucu par radošo brīvību!” koncerta atklāšanas uzrunā par “Bang on a Can All-Stars” teica “Lielā dzintara” mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Dibināta 1987. gadā, apvienība visā pasaulē pazīstama ar īpaši dinamiskiem koncertiem un mūsdienu mūzikas inovatīvākajiem ierakstiem. Sava īpašā rokraksta dēļ grupa tiek dēvēta par vienu no ietekmīgākajiem laikmetīgās mūzikas vēstnešiem pasaulē.

Latvijā “Bang on a Can All-Stars” jau reiz koncertēja – 2012. gada festivālā “Arēna”, kļūstot par vienu no spilgtākajiem notikumiem visā festivāla vēsturē.

Liepājā apvienība uzstājās ar grandiozu multimediju projektu “Field Recordings”, kuram savus jaundarbus veltījuši 18 komponisti no visas pasaules. Balansējot starp mūziku un skaņu mākslu, "Field Recordings" apvieno mūziku, filmu, skaņas un dažādus audiovizuālos darbus.

Oktobrī un novembrī “Bang on a Can All-Stars” savas pasaules koncertturnejas ietvaros koncertē trīs kontinentos un septiņās valstīs – ASV, Meksikā, Argentīnā, Nīderlandē, Krievijā, Latvijā, Vācijā, bet jubilejas koncerts Liepājā bija apvienības šogad vienīgais koncerts Ziemeļeiropā.

Pirms koncerta klausītājiem bija iespēja tikties ar ansambļa izpilddirektoru Keniju Savelsonu, muzikoloģi, Latvijas Radio “Klasika” raidījumu vadītāju Signi Dzenīti un mūzikas vēsturnieku, docētāju Borisu Avramecu, lai piedalītos sarunā par laikmetīgo mūziku, jauno mūzikas tradīciju Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī gaidāmo ansambļa “Bang on a Can All-Stars” koncerta programmu.