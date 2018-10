Festivāla "Riga IFF" galveno balvu saņem filma "Pasaules sirds"

Īpašā atzinība par "izcilu operatora darbu, īpatnēju vēstījuma pasniegšanu un aizkustinošu skaņu režiju" piešķirta norvēģu režisoram Jūnasam Macovam Gulbrannsenam par viņa filmu "Ēnu ieleja".

Pilnmetrāžas filmu konkursa skatē tiek iekļauti darbi, kas tapuši Baltijas jūras reģionā. Galvenā balva ir mākslinieka Ervina Broka bronzā veidots festivāla simbols - Rīgas gailis. Tas sastāv no astoņām daļām, lai atgādinātu, ka filma top tikai kopdarbā.

Starptautiskās filmu kritiķu asociācijas "FIPRESCI" Latvijas nodaļas žūrija piešķīra savu balvu Zviedrijas režisora Jespera Ganslanta filmai "Džimijs", kas stāsta par četrus gadus veco Džimiju un "haosu, kura liecinieks viņš ir, izmantojot emocionālus tuvplānus un nelineāru stāstījumu".

"Riga IFF" Jauniešu žūrija apbalvoja ar "Youth Matters" godalgu Krievijas režisoru Alekseju Fedorčenko par filmu "Annas karš".

Festivāla partnera "Splendid Palace" balvu saņēma režisora Jāņa Ābeles debijas filma plinmetrāžā - "7 miljardi gadu pirms pasaules gala", savukārt "Creamcredit" īpašā naudas balva, izvērtējot Baltijas kino ainavas "home made" programmā iekļautos darbus, nonāca režisora Ivara Selecka rokās par dokumentālo filmu "Turpinājums". Šī balva paredzētā kā atbalsts tās turpinājuma tapšanai.

Festivāla īsfilmu, eksperimentālā kino un mūzikas video programmas "Short Riga" Starptautiskā konkursa skates galvenā balva tika pasniegta Veizera Herviha īsfilmai "Valdības māja".

Ar īpašās atzinības godalgām tika apbalvotas trīs filmas: Arkeša Adžaī "Liepu koks" kategorijā "Spraigas darbības īsfilma", Martinas Skarpelli "Ola" kategorijā "Animācija" un Korinas Švingrūberes Iličas "Viss iekļauts" kategorijā "Dokumentālā īsfilma".

"Short Riga" Baltijas mūzikas video (BMV) konkursa skates balva tika piešķirta Zanei Zelmenei par mūzikas video "Space Hammer", kas veidots grupai "Kodek".

Īpašās atzinības balvu saņēma "Ir baigi apjaust, ka esi šeit", Pētera Tenisona režisētais videoklips Latvijas mūziķim Imantam Daksim, un "All About Love", Pijusa Vēbera režisētais videoklips grupai "Daddy Was A Milkman".

RIGA IFF Bērnu žūrija piešķīra savu balvu Norvēģijas režisora Kristiana Lū filmai "Los Bando".

Kā ziņots, Rīgā līdz 31.oktobrim norisinās starptautiskais kino festivāls "Riga IFF", kā seansi paredzēti kinoteātros "Splendid Palace", "K.Suns", "Kino Bize", kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kaņepes Kultūras centrā. Festivāla laikā tiks izrādītas vairāk nekā 180 filmas 12 programmās, ko papildinās lekcijas, diskusijas un citi pasākumi. "RIGA IFF" top ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa", NKC un Rīgas domes atbalstu.