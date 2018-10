Hercogiene Ketrīna rotājas ar princeses Diānas mīļāko diadēmu un īpašāko rotu, ko karaliene jebkad kādam aizdevusi

Banketu hercogiene Ketrīna apmeklēja gaiši zilā vakartērpā, ko darinājis viņas iemīļotais modes nams „Alexander McQueen”.

Otro reizi mūžā hercogiene svinīgam pasākumam bija izvēlējusies vīramātes princeses Diānas mīļāko diadēmu – pērlēm un briljantiem greznoto „Lover’s Knot” galvasrotu. Diadēmai viņa pieskaņojusi greznu un ļoti saskaņotu kaklarotu, kas savulaik piederējusi karalienes Elizabetes II māmiņai Karalienei Mātei.

Karaļnama eksperti zina teikt, ka šis juvelierizstrādājums ir no karalienes konsortes Aleksandras (zināmas kā Dānijas Aleksandras, kura ieprecējās britu karaļnamā) kolekcijas. Viņai to 1863. gadā svinētajā kāzu dienā pasniedzis vīrs karalis Edvards VII.

Šo uzskata par vienu no īpašākajām rotām, ko karaliene jebkad aizdevusi kādai no karaļnama dāmām. (Foto: Vida Press)

Savu patiesi karalisko koptēlu hercogiene Ketrīna noslēdza ar Karalisko ģimenes ordeni (Royal Family Order) – dzeltenu lentu, ko rotāja karalienes portrets ietvarā. Šo uzskata par vienu no īpašākajām rotām, ko karaliene jebkad aizdevusi kādai no karaļnama dāmām. Līdz ar to šī piespraude simbolizē vislielākā goda izrādīšanu no monarha puses.

Princese Diāna viesojoties Austrālijā 1983. gadā. (Foto: Vida Press)

Karaliene šo rotu visā valdīšanas laikā aizdevusi ārkārtīgi reti, un šīs reizes bijušas valstiski svarīgi pasākumi. Ar to astoņdesmitajos gados reiz redzēta rotājamies princese Diāna, bet vairākas reizes to pie tērpa spraudusi karalienes meita princese Anna.

Ordenī iestrādātajā medaljonā redzama karaliene Elizabete II jaunībā.

Princese Anna svinīgajā pieņemšanā Bangkokā (Taizemē) 1972. gadā. (Foto: Vida Press)

Princeses Diānas mīļākā diadēma „Lover’s Knot” ir karalienes dāvana princesei kāzās. Lai gan Diāna laulību ceremonijai 1981. gadā bija izvēlējusies diadēmu no Spenseru ģimenes dārglietu kolekcijas, tieši šī karalienes dāvana vēlākos gados kļuva par viņas visiemīļotāko diadēmu. Karaliene Elizabete II šo galvasrotu bija mantojusi no vecmāmiņas karalienes Mērijas, kuras īpašumā tā nonāca 1914. gadā.

Pirmo reizi ar princeses Diānas mīļāko diadēmu „Lover’s Knot” hercogiene bija rotājusies 2015. gadā, apmeklējot svinīgu pieņemšanu Bekingemas pilī. (Foto: Vida Press)

Kā princese Diāna, tā arī hercogiene Ketrīna „Lover’s Knot” diadēmai pieskaņojušas saskaņotus pērļu auskarus.