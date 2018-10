"Arī okeāniem ir malas. Esmu nikna kā VĒL NEKAD!!!! Jau iepriekš biju brīdinājusi špikotājus un ideju zadzējus, taču nekad nesaucu vārdos. Bet nu šis keiss, kurš prasa obligātu juristu piesaisti, tiks arī publiski atklāts. Tā teikt, lai tauta varoņus zin sejā," raksta Skudriņa.

"Jūlija mēnesī "Skudras metropole" Jēkabpilī producēja tehniski ļoti sarežģītu pasākumu ar jaunu, neredzētu scenogrāfiju un konceptu. Pagāja vien trīs mēneši un naski amata brāļi copy paste to īstenoja savam klientam Maskavā. Pie tam daudz sliktākā kvalitātē (saviem klientiem, kurus cienu un mīlu, neko tādu neatļautos). Baisi, ka to dara Latvijas, it kā, kolēģi vienā nozarē strādājošie. Runāt par intelektuālo īpašumu droši vien banāli, tāpat kā par ētikas kodeksu, solidaritāti utt."

"Ikviens var iespaidoties, inspirēties, veikt pa savam, saskatīt ko līdzīgu utt. taču veselu konceptu nokopēt un attiecīgi pat tāpat realizēt, nūuuuū tur bezkaunības aknai jābūt tā neko sev," sūrojas Gundega, atklājot arī pāridarītāju nosaukumu: "Šie dienas varoņi ir kompānija SHINE EVENT, kas pamanījusies, ideju tā teikt ne tikai aizņemties, bet gan pārdot, uzdodot to par savu."

Skudriņa norādījusi, ka, protams, esot glaimojoši, ka viņas "komandas darbs, idejas, realizācija ir tā vērtas, ka pa kluso jāaizņemas uz neatdošanu".

"Taču nevaru arī atļaut par sevi un saviem cilvēkiem ņirgāties, kuri strādā 24/7 , lai pēc tam daži uz tā rēķina iedzīvotos. Tā vis nebūs!! Nāksies pieņemt mērus!!!!" strikti sola Skudriņa, kas arī "Facebook" salīdzināšanai ievietojusi foto no "Skudras metropoles" pasākuma jūlijā un "Shine Event" šomēnes Maskavā sarīkotā.