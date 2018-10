Foto: Publicitātes

Šāds precedents, kad Latviju pasaules skaistumkonkursā pārstāv “Miss Latvia” fināliste, nevis «Miss Latvia» konkursa uzvarētāja, Latvijas skaistumkonkursu vēsturē ir jau bijis - 2004. gadā, kad Latviju “Miss World” pārstāvēja Līga Meinarte.

2016. gada «Miss Latvia» titula ieguvēja Linda Kinca jau ir piedalījusies "Mis Pasaule" konkursā - valsti tajā pārstāvēja 2016. gadā.

Izvērtējot visas kandidātes, kuras šogad varētu pārstāvēt Latviju «Miss World» konkursā, aģentūra «Miss and Mr Latvia» pieņēmusi lēmumu, ka šī goda cienīga ir Daniela Gods-Romanovska.

Danielas dzīves stāsts:

"Pirmā skola - Rīgas Angļu ģimnāzija. Ģimnāzijā mācījos no sākumskolas līdz pat pamatskolai. Uzskatu, ka šīs skolas pastiprinātā uzmanība angļu valodas apguvei ir devusi neaptveramas priekšrocības un ir viens no iemesliem, kādēļ, izvēloties universitāti, nosliecos par labu doties iegūt savu bakalaura grādu Anglijā. Zinu, ka sabiedrībā bieži tiek kritizēti jaunieši, kuri izvēlas apgūt bakalauru vai maģistru ārzemēs, taču es uzskatu, ka šīs zināšanas un inovācijas, kuras apgūtas ārzemēs, ļauj jauniešiem palūkoties uz lietām no cita skata punkta, kas ir noderīgi visās dzīves jomās. Kā arī atgriezties Latvijā un pielietot iegūtās zināšanas mājās, kā arī integrēt jaunas inovācijas, lai Latvija turpinātu augt un attīstīties.



Foto: Publicitātes

Vidusskolas gadus aizvadīju Rīgas Franču licejā, kurā apguvu franču valodas zināšanas. Taču neskatoties uz to, ka licejs lielākoties sabiedrībā tiek uzskatīts par humanitāro zinātņu skolu, man ar klasesbiedreni izdevās izstrādāt lielisku Zinātniski Pētniecisko darbu eksaktajās zinātnes. Kopā ar Zani Grētu-Grants, fizikas skolotāju Birutu Šķēli un Rīgas Tehniskās universitātes profesoriem izdevās izstrādāt darbu, kurš 2016. gadā ieguva pirmo vietu valstī Zinātniski Pētniecisko darbu olimpiādē, kā arī mums tika dota iespēja pārstāvēt Latviju jauno zinātnieku konkursā Briselē (EUCYS 2016). Pēc veiksmīgas prezentācijas EUCYS finālā tika paziņots, ka esam ielūgtas prezentēt savu darbu INTEL ISEF, kurš norisinājās Losandželosā. Protams, ar šiem notikumiem saistās daudzi smieklīgi atgadījumi, piemēram, atceros, kā skolotāja Biruta Šķēle smejoties mums paziņoja, ka visi runā par tiem diviem gudrajiem zēniem Grants un Gods, kas pirmo reizi dosies pārstāvēt Latviju INTEL ISEF. Ar šo saskarāmies diezgan bieži, jo lielākoties cilvēki negaidīja, ka darbu bio-medicīnas inženierijā prezentēs divas meitenes.



Foto: Publicitātes

Esmu absolvējusi arī mūzikas skolu, kurā apguvu altu-saksofonu un klavierspēli. Kā arī esmu absolvējusi “Junior Achievement” līderu programmu, kuru noteikti iesaku visiem jauniešiem, kas vēlas attīstīt savas līdera prasmes. Programmas ietvaros tiek dota iespēja attīstīt savu start-up, apmeklēt dažādas meistarklases, kuras vada profesionāļi savā nozarē.



2017. gadā man bija tas gods pārstāvēt Latviju konkursā “World Miss University”, kurā tiku kronēta par Vice Miss. Vēlāk tiku uzaicināta uz preses konferenci Malaizijā, Kuala Lumpurā, kur man bija iespēja sniegt iedvesmojušu runu par to, kā tiekties uz mērķiem un tos sasniegt.



Šī gada septembrī man bija iespēja piedalīties Otrajā Baltijas Labdarības ballē (Baltic Charity Ball), kuras laikā izdevās savākt ziedojumus sešu tūkstošu eiro apmērā.



Foto: Publicitātes

Jau nākamgad absolvēšu universitāti un iegūšu bakalaura grādu “Politikā un Starptautiskajās attiecībās”. Zinu, ka nākošais solis būs iegūt maģistru, taču to plānoju doties apgūt kādā no Āzijas valstīm. Runājot par nākotnes profesiju, labprāt sevi redzētu kādā no starptautiskajām organizācijām, pārstāvot Latviju."