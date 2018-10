Šogad martā Hokings aizgāja viņsaulē. Un nu vairākas viņam piederējušas mantas tiks piedāvātas "Christie's" interneta izsolē. Ienākumi tiks ziedoti labdarībai.

Izsolē nonācis ne tikai ratiņkrēsls, kurā Hokings pārvietojās. Interesenti varēs nopirkt arī lapas no scenārija tai animācijas filmas "Simpsoni" sērijai, kurā piedalījās pasaulslavenais zinātnieks, iegādāties viņa iegūtās medaļas un balvas, dižpārdokļa "A Brief History of Time?" kopiju ar Hokinga īkšķa nospiedumu.

Turklāt iespēja tikt pie kādas Hokinga piederējušas lietiņas, dokumenta vai jakas būs teju ikvienam, jo izsolē nonākušo mantu sākumcenas nemaz nav astronomiskas - dažas izliktas pārdošanā vien par simts eiro.

Visas mantas, protams, nav tik lētas. Par Hokinga savulaik izstrādāto Kembridžas universitātes doktora disertāciju, uz kuras ir zinātnieka paša piezīmes, izsoles rīkotāji plāno iegūt vismaz 120 000 eiro.

Viens no Hokinga ratiņkrēsliem - tas, ko zinātnieks lietojis no astoņdesmito gadu beigām līdz deviņdesmito gadu vidum, - visticamāk, tikšot pārdots par kādiem 10 līdz 15 tūkstošiem eiro.