Kad Jorkas princese Eiženija šā gada 12. oktobrī apprecējās ar vīrieti no parastās tautas – vīnu tirgotāju Džeku Brūksbenku – daudzi interneta komentētāji sprieda, ka turpmāk Eiženija varētu būt zināma kā karaļnama "strādājošā" pārstāve. Ar to viņi domāja, ka princese strādās reālu ikdienas darbu ar ikmēneša atalgojumu, nevis pildīs karaļnama pienākumus „uz pilnu slodzi”. Jāatzīst, ka arī līdz kāzām princesei Eiženijai bija reāls darbs. Viņa ir mākslas galerijas direktore Londonā.

Turklāt Eiženija nav vienīgā karaliskās ģimenes pārstāve, kurai ir pašai savs „maizes darbs”. Vairāki no ģimenes, kuru rinda uz troni ir tālāka, strādā īstu pilna laika darbu, tāpat kā tauta. Arī Eiženijas vecākajai māsai princesei Beatrisei ir īsts darbs – viņa strādā programmatūras kompānijā „Afiniti”, savukārt brālēns Pīters Filips (princeses Annas dēls) ir rīkotājdirektors kompānijā „Sports Entertainment Limited”.

Taču tuvākajiem troņmantiniekiem nav pilna laika „īsta” darba. Kā visi labi to zinām, Meganai bija jāatsakās no aktrises karjeras, kad viņa ieprecējās karaliskajā ģimenē, lai turpmāk savu laiku veltītu tikai karalisko pienākumu pildīšanai. Tā kā jaunajai Saseksas hercogienei vairs nav darba, kas nestu ikmēneša ienākumus, no kurienes viņa tagad ņem naudu?

Foto: Vida Press

Lai gan hercogiene Megana šobrīd oficiāli nesaņem algu vai konkrētu pabalstu naudas izteiksmē, karaliskā ģimene viņu ļoti labi nodrošina. Meganas, viņas vīra prinča Harija, kā arī Kembridžas hercogu pāra tēriņi tiek segti no nodokļu maksātāju naudas un Harija tēva prinča Čārlza ienākumiem.

Pēc tam, kad princis Čārlzs veic brīvprātīgās nodokļu nomaksas, pārējo naudu viņš atvēl savu un savu bērnu izdevumu segšanai. Kā iepriekš izskanēja informācija – tieši vīratēvs princis Čārlzs ir tas, kurš apmaksā Meganas garderobes tēriņus.

Princis Harijs katru gadu saņem arī ievērojamu summu par nekustamo īpašumu, kas reiz piederēja viņa mammai princesei Diānai. Ar to, visticamāk, pietiek arī Meganas labklājības nodrošināšanai. Nodrošināts dzīvesveids nepienākas tāpat vien. Karaliskās ģimenes pārstāvjiem, kas nestrādā „īstu” darbu, jānododas pilna laika karaļnama pienākumu pildīšanai – jāpiedalās labdarības pasākumos, jādodas oficiālās vizītēs utt..

13 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla sasveicinās ar 98 gadus vecu fani +9

Lai gan Megana šobrīd vairs nestrādā, viņas agrāk veiktais darbs aizvien vēl nes ienākumus. Pēc saderināšanās Mārkla pārtrauca filmēties seriālā „Suits”, taču epizodes ar viņas dalību aizvien ir skatāmas ēterā, un viņas kontā par to joprojām ienākas atlīdzība.

Saistītās ziņas Vai šis ir Meganas Mārklas līdz šim drosmīgākais tērps? Šķēlums sānā nudien iespaidīgs Priecīgas ziņas no karaliskās ģimenes: Megana Mārkla gaida pirmdzimto Visiem patīk hercogiene Megana, tikai prinča Harija draugiem ne

Megana arī nesen pārdevusi māju Toronto (Kanādā), kur agrāk dzīvoja. Par īpašumu viņa saņēmusi 1,6 miljonus ASV dolāru.

Lai gan pirms ieprecēšanās karaliskajā ģimenē viņa bija cilvēks no „parastās tautas”, Megana pavisam noteikti nebija pieskaitāma trūcīgākajai iedzīvotāju daļai. Viņas kapitāls novērtēts vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā.

21 Foto Hercogiene Megana un princis Harijs dodas uz princeses Eiženijas kāzām +17