Kianu Rīvss – aktieris, kurš izaicina Holivudu

Salīdzinājumā ar citām Holivudas slavenībām, Kianu ir pievērsies pavisam mierīgam dzīvesveidam, kurā nav vietas skandaloziem piedzīvojumiem vai romāniem ar jaunajām aktrisēm. Īpaši popularitāti sociālajos tīklos ir ieguvušas viņa bildes, kurš viņš parkā vienatnē svin savu dzimšanas dienu. Šo fotogrāfiju sakarā viņš ir iemantojis iesauku “skumjais Kianu” pret ko viņam absolūti nav nekādu iebildumu, jo dzīvē nav obligāti jābūt laimīgam.

Savā jaunībā Kianu bija piesaistīts divām lietām – hokejam un motocikliem. Jau skolas laikā viņam pielipa iesauka “mūris”, jo viņš bija izcils vārtsargs savā hokeja komandā. Viņa pirmā pieredze kā aktierim sākās 1979. gadā, kad viņš piedalījās televīzijas reklāmā Kanādā. Kianu neuzskatīja aktiera profesiju kā galveno un uz to brīdi tas viņam bija tikai kā papildus ienākumu avots. Taču tieši viņa pirmā loma bija saistīta ar viņa aizraušanos un Kianu debitēja ar hokeja komandas vārtsarga lomu filmā “Youngblood.”

Kianu bija atteicies no daudzām lomām, kā piemēram Olivera Stouna filmā “Vads” (“Platoon”), jo tur ir pārāk daudz vardarbības. Taču jau 1991. gadā viņš nospēlēja lomas savās divās galvenajās mūža lomās – filmās “Mans personīgais štats Aidaho” (“My Own Private Idaho” un “Viļņa virsotnē” (“Point Break”), kuras kļuva par kulta filmām miljoniem skatītājiem visā pasaulē. Un 1994. gadā kinoteātrus uzspridzināja grāvējs “Ātrums” (“Speed”) ar viņa piedalīšanos. 1997. gadā viņš atteicās no daļas par savu honorāru tikai tāpēc, lai filmā “Sātana advokāts” (“The Devil`s Advocate”) tiktu pieaicināts Als Pačīno.

Kianu Rīvss nekat nav atsacījies eksperimentēt un tajā pašā laikā ļoti uzmanīgi izturējās pret viņam piedāvātajām lomām. Viņam nebija galvenais piedalīties blokbasterā – viņš bija ieinteresēts arī nelielā lomā, bet tai bija jābūt filmā, kuras veiksmei viņš pats ticēja no visas sirds. Neskatoties uz to, 1999. gada filma “Matrikss” (“The Matrix”) kļuva par kulmināciju viņa karjerā. Ja Silvestru Stalloni atpazina kā Rokiju vai Rembo un Arnoldu Švarcenegeru kā Terinatoru, tad Neo loma filmā “Matrikss” ir kļuvusi par Kianu Rīvsa vīzītkarti viņa talanta cienītājiem. Atveidojot hakera lomu šajā filmā, Kianu nemaz neslēpa, ka viņam pašam mājās pat nebija datora.

No 26. oktobra Latvijas kinoteātros būs skatāms fantastikas trilleris “Reprodukcija” (“Replicas”), kurā galveno lomu atveido Kianu Rīvss.

Par filmu: Pēc tam, kad talantīgais zinātnieks Viljams Fosters zaudē autokatastrofā savu ģimeni, pateicoties veiktajiem eksperimentiem viņam veiksmīgi izdodas pārcelt bojā gājušo apziņu uz datoru. Kļuvis apsēsts ar savas ģimenes atgūšanu, Viljams ir gatavs pārkāpt dzīvības un nāves robežas, ignorēt zinātnieka ētiku, kā arī mest izaicinājumu dabas likumiem.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Labs kino".