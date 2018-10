Zināms pirmais no šova "X faktors" izbalsotais dalībnieks

Atlasē žūrija no aptuveni 1000 dalībniekiem izvēlējās 12 labākos, kas kāpa uz skatuves, lai turpinātu cīņu par galveno balvu - 10 000 euro un līgumu ar ierakstu kompāniju “Sony Music”. Katras komandas mentors ir pārliecināts, ka tieši viņa komanda ir uzvaras vērta.

Pagājušajā gadā uzvaras laurus plūca mentore Aija Auškāpa, kas “X faktora” pirmo fināla sēriju atklāja ar pirmās sezonas uzvarētāja Artura Gruzdiņa vārdiem: “Galvenais mērķis nav uzvarēt, galvenais ir būt uzvaras cienīgam”. Un Aija skaidri zina, ka katrs no viņas komandas ir šo vārdu cienīgs.

Savukārt Reinis Sējāns, kura pārziņā ir jaunieši vecuma kategorijā no 16 līdz 25 gadiem, ir pārliecināts, ka pēc uzvaras būtiskākais ir darbs. Reiņa komandā ir četri dalībnieki, kas ir gatavi smagi strādāt. Kā arī īpaši pārliecināts ir Intars Busulis - mentors profesionāliem un harizmātiskiem muzikāliem grupējumiem.

Fināla sēriju pirmo vakaru atklāja šarmantās dāmas no "Radio Trio", izpildot grupas "Bee Gees" disko stilā ieturēto dziesmu “Stayin' Alive”, pēc kuras Aija atzina, ka meitenes pilnībā atbilst trijiem faktoriem, kas viņai šķiet vissvarīgākie, proti, talants, repertuārs, personība. Kā nākamā uz skatuves kāpa jaunā un par sevi pārliecinātā dalībniece Amanda Maržecka, kura izpildīja nostaļģijas pilno Noras Bumbieres dziesmu “Ķiršu lietus”, kas tika novērtēta atzinīgi., tomēr, žūrijasprāt, neatspoguļoja pilnībā Amandas personību.

Ar trešo kārtas numuru startēja Oskars Millers, kurš pārsteidza ar vienu no Aijas mīļākajām dziesmām - grupas "Kings Of Leon" dziesmu “Sex on Fire”, un jau vēlāk uz skatuves kāpa grupa, kurai skatītāji nespēs pretoties visas sezonas garumā - "Baritoni", izpildot Mārtiņa Freimaņa dziesmu “Nakts mani uzrunā”, pēc priekšnesuma puiši saņēma atzinīgu novērtējumu no Reiņa, kurš apgalvoja, ka Latvija jau sen ir pelnījusi tieši sādu puišu grupu.

Vakara turpinājumā varējām baudīt emocionālo un sirdi plosošo baltkrievietes Kattie uzstāšanos, izpildot Shontelle dziesmu “Impossible”, kas stāstīja par nelaimīgu mīlestību, ko pieredzējis ir katrs. Aija ir pārliecināta, ka sievišķība un spēks ir tas, kas visprecīzāk raksturo Kattie. Fināla sērijas pirmo sešinieku noslēdza madonietis Didzis Melderis, kas izpildīja Aijas īpaši iemīļotās grupas "Mumford & Sons" dziesmu “I Will Wait”, kā nākamie uz skatuves kāpa duets Signe un Jānis ar juteklisko Džeimsa Morisona skaņdarbu “Broken Strings”, kuriem, kā apgalvo žūrija, skan vislabāk, kad viņi ir sadevušies kopā, turklāt šovakar Signe pārsteidza ar īpaši izaicinošu tēlu.

Tad ar jaunības dulluma piesātināto un jautro priekšnesumu, izpildot Jāņa Stībeļa dziesmu “Mums paveiksies”, garastāvokli uzmundrināja meiteņu grupa "Carnelian", taču kā nākamais satricināt skatuvi bija gatavs nevien lielākā auguma garuma (2,03 m), bet arī plašākā balss diapazona īpašnieks Roberts Memmēns, kurš izpildīja grupas "Earth, Wind & Fire" dziesmu “September”, apvienojot to ar īpaši atraktīvu dejas priekšnesumu. Pēc tam ar ļoti pārliecinošu un stabilu skanējumu skatītājus priecēja Laima Dimanta, izpildot Adeles dziesmu “Send My Love”, savukārt, kā priekšpēdējā uz skatuves kāpa šova noslēpumainākā dziedātāja un unikālā balss tembra īpašniece Anna Ušakova ar dziedātājas LP dziesmu “Lost on You”, demonstrējot izcili jaudīgu sniegumu, par ko vienisprātis bija visi žūrijas locekļi. Vakaru noslēdza inteliģentais un šarmantais Reinis Straume, kurš radīja īstu vētru uz skatuves ar Robija Viljamsa dziesmu “Let Me Entertain You”.

Šova “X Faktors” 2. sezonas 1. finālsērijas divi vājākie dalībnieki izrādījās Amanda Maržecka no Reiņa komandas un Oskars Millers no Aijas komandas. Abi dalībnieki guva iespēju izpildīt “glābējdziesmu”, kur stājoties pretī jaunības ambīcijām pret ilggadēju pieredzi, zūrijas loceklis Intars Busulis “izglāba” Amandu Maržecku, kura tiek pie iespējas turpināt dalību šovā.