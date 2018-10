Izglābt visu pasauli. Recenzija par filmu "Tēvs Nakts"

1941. gada beigās Žanis Lipke, pieredzot pret ebrejiem vērsto vardarbību un zvērības, pieņēma lēmumu rīkoties. Kā liecina vēsturiskie dati, no aptuveni 450 ebrejiem, kurus izglāba latvieši, vairāk kā 50 nosargāja tieši Lipkes ģimene.

Dāvja Sīmaņa filma lielākoties koncentrējas ap Žaņa Lipkes tēlu un viņa cilvēcību. Jo tieši to ir visgrūtāk saglabāt tad, kad ir jāizdzīvo ekstremālos un necilvēcīgos apstākļos. Sākotnēji mēs redzam Lipkes ģimeni un apjaušam kara apstākļus, kuros tā dzīvo. Lai arī šausmīga, bet tā ir ikdiena, un, lai saglabātu veselo saprātu un savus tuviniekus, no notiekošā ir jānovēršas. Un Žanis to arī dara. Par spīti sava kaimiņa-ebreja izmisīgajiem lūgumiem, viņš atsakās palīdzēt, baidoties par savu sievu un bērniem.

Taču palēnām, jo sevišķi ieraugot to, kā ebreju nodalīšana jau pārvēršas fiziskā iznīcināšanā, viņš pieņem lēmumu rīkoties, par spīti milzīgajām briesmām. Režisors mums sniedz ieskatu tajā, kādu smagumu ir jāiznes šim cilvēkam, kuru pēc daudziem gadiem sauks par varoni.

Lielāko filmas daļu mēs arī esam kopā ar Artūra Skrastiņa atveidoto Žani, kurš šķietami ir nospriegots līdz lūšanas robežai, taču turpina savu bīstamo ceļu. Un, pieredzējis šausminošās nošaušanas ainas, izmisīgi murmina: «Vajag vairāk.» Ir nepieciešams izglābt pēc iespējas vairāk, lai saglabātu pasaules cilvēcību un ticību labajam.

Rīga dūmos

Runājot ar filmas režisoru, viņš min, ka «Tēvs nakts» parāda citu Rīgu. Ne tādu, kādu ierasts redzēt izskaistinātajās vēsturiskajās kostīmdrāmās. Tāda tā patiesi arī ir - kara un bombardēšanas nomocīta, piesūkusies ar bailēm.

Ir redzami baisi skati ar degošu Rīgas panorāmu, un nāves tuvums ir jūtams ik uz soļa. Lielu daļu ainu aizplīvuro dūmi vai migla, it kā akcentējot to, cik grūti šādos apstākļos ir saredzēt tālāk par sevi un savu izdzīvošanu.

Lipkes lūzuma punkti

«Tēvs nakts» lielākais svars, protams, gulstas uz galvenās lomas atveidotāja Artūra Skrastiņa pleciem. Ņemot vērā, ka viņš ir viens no Latvijas iemīļotākajiem un populārākajiem aktieriem (gan teātrī, gan kino) tas ir liels izaicinājums - izveidot tēlu, kas atšķirtos no jau ierastajiem.

Un šoreiz mēs ieraugām Artūru Skrastiņu pavisam citā ampluā - dramatisks, pieklusināts, taču iekšēji kūsājošs, stiprs cilvēks, kura piedzīvotais viņu izmaina neatgriezeniski. Atbildības nasta pat tīri fiziski ir nospiedusi viņa plecus.

Par cilvēcības saglabāšanu

Protams, ka bieži vien no cilvēkiem dzirdam nopūtas par to, kāpēc būtu jārunā par tik smagām tēmām kā izsūtīšana vai holokausts. Mākslai taču būtu jāizklaidē, jāļauj aizmirst ikdienas rūpes. Jā. Arī. Bet ne tikai.

«Tēvs nakts» neļauj justies komfortabli, jo atgādina un piemin šausmas, kuras ir notikušas vēl ne tik senā pagātnē. Un šīs šausmas nedrīkst aizmirst, lai tās neatkārtotos. Jo cilvēces atmiņa ir ļoti īsa - tai ir jāatgādina, ka nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību. Filma savu pirmizrādi piedzīvos 18. oktobrī Starptautiskā Rīgas kino festivāla ietvaros. Pārējos kinoteātros no 25. oktobra.

«TĒVS NAKTS»

Drāma, vēsture, biogrāfija, Latvija, 2018

Režisors: Dāvis Sīmanis

Lomās: Artūrs Skrastiņš, Ilze Blauberga, Matīss Kipļuks, Mihails Karasikovs, Toms Teinis, Henrijs Arājs.