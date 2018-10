Facebook

44 gadu vecumā miris metālgrupas "All That Remains" ģitārists Herberts

44 gadu vecumā mūžībā devies smagās mūzikas grupas "All That Remains" ģitārists un viens no dibinātājiem Oli Herberts. Viņa līķis atrasts piemājas dīķī Konektikutas (ASV) štatā.