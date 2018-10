Savos jaunajos darbos mākslinieks pēta, kā gaisma transformējas melnbaltā ogles zīmējumā un plastikā veidotos tēlos. Uz darbiem var raudzīties gan no socioloģiskā aspekta, gan pavisam ikdienišķi, definējot tos kā pasauli ap mākslinieku vai kā sajūtu gaismas gleznas.



Izstāde "White Light / Baltā gaisma" ir Rituma Ivanova trešā solo izstāde galerijā "Bastejs" - pēc personālizstādēm "Symbol of Illusion" 2013. gadā un "Connect" 2016. gadā. Darbi pēc izstādēm galerijā tikuši izstādīti starptautiskās mākslas mesēs: Volta Basel 2013, Start Art Fair at Saatchi Gallery Londonā 2015, Scope Miami 2016, Luxembourg Art Fair 2017, Scope Art Fair Basel 2017 un Context Art Fair New York 2017.



Mākslinieka darbi atrodas vairākās nozīmīgās kolekcijās:

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Tretjakova galerija

(Maskava), Igaunijas Nacionālais mākslas muzejs, Private Museum (Minstere, Vācija), Würth kolekcija (Vācija), Zuzānu kolekcija (Latvija).