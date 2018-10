Dziedātāja Lady Gaga, kas nesen izpelnījusies kritiķu atzinību kā aktrise muzikālajā filmā „A Star Is Born”, godāta kā viena no ietekmīgākajām sievietēm Holivudā. Viņas pateicības runa bija ļoti emocionāla un atklāta. Tajā dziedātāja dalījusies pārdomās, kā ir būt sievietei Holivudā, kā arī pieminējusi pašas pārdzīvoto seksuālo uzmācību un sabiedrības neadekvāto attieksmi pret garīgo veselību Amerikas Savienotajās Valstīs.

Savu runu Lady Gaga iesākusi ar nelielu stāstu par to, kā izvēlējusies tērpu balvu vakaram. Viņa uz „Elle Women in Hollywood” ceremoniju ieradās dizainera Marka Džeikobsa darinātā uzvalkā, kas izskatījās vismaz trīs izmērus par lielu.

Popzvaigzne norādīja, ka izvēlējusies šādu tērpu, jo pēc daudzajām pielaikotajām kleitām neviena nav šķitusi piemērota viņai un viņas dvēseles stāvoklim.

Popzvaigzne Lady Gaga balvu ceremonijas vakarā „Sievietes Holivudā”. (Foto: Vida Press)

„Mēs neesam tikai lietas, kas izklaidē pasauli,” par sieviešu lomu Holivudā norādījusi dīva. „Mēs neesam vien bildes, kam jāvieš smaids vai grimases cilvēku sejās. Mēs neesam grandioza skaistumkonkursa dalībnieces, kurām jāplēšas vienai ar otru, lai publika no tā gūtu prieku. Mēs, sievietes Holivudā, esam balsis. Mums par šo pasauli ir dziļas domas un idejas, un pārliecība, un vērtības. Un mums ir iespēja runāt un būt sadzirdētām, un cīnīties, ja tiekam apklusinātas.”

Lady Gaga ar savu līgavaini, talantu aģentu Kristianu Karino. (Foto: AFP/Scanpix)

Izraudzītā tērpa – uzvalka – izvēle aizkustinājusi dziedātāju līdz asarām. „Es sāku raudāt,” atceras Lady Gaga. „Šajā uzvalkā es šodien sajutos kā es pati. Šajā uzvalkā es līdz pat kaulam sajutu savu patieso es... Kā seksuālu aizskaršanu piedzīvojusi no kāda, kurš darbojas izklaides industrijā; kā sieviete, kas aizvien nav pietiekami drosmīga, lai pateiktu viņa vārdu; kā sieviete, kas dzīvo hroniskās sāpēs; kā sieviete, kurai no ļoti agra vecuma ieteica klausīties tajā, ko vīrieši vēlas, lai es darītu, – es šodien nolēmu, ka gribu atgūt savu spēku atpakaļ sev. Šodien es uzvilku bikses.”

Lady Gaga norādījusi, ka viņa pretojas „Holivudas standartiem” – standartiem „ģērbties, lai atstātu iespaidu”. Tā vietā viņa koncentrējoties uz kaut ko daudz svarīgāku: savu iespēju izteikties un būt sadzirdētai.

„Pēc tam, kad mani 19 gadu vecumā aizskāra, es izmainījos uz visiem laikiem,” viņa apliecinājusi. „Daļa no manis uz daudziem gadiem noslēdzās. Es nevienam nestāstīju. Es centos pati no tā attālināties. Es izjūtu kaunu līdz pat šai dienai, kad stāvu jūsu priekšā. Es izjutu kaunu par to, kas ar mani noticis. Mani aizvien piemeklē dienas, kad pārņem sajūta, ka pati biju vainīga. Pēc tam, kad notikušajā dalījos ar ļoti ietekmīgiem vīriešiem šajā industrijā, neviens man nepalīdzēja. Neviens nepiedāvāja padomu vai palīdzīgu roku, lai nonāktu līdz vietai, kur sajustu taisnīgumu; viņi pat neparādīja ceļu uz garīgās veselības atlabšanu, kas man tobrīd bija galēji nepieciešama. Šie vīrieši slēpās, jo baidījās, ka pazaudēs savu varu. Tā kā viņi slēpās, arī es sāku slēpties.”

Lady Gaga apliecinājusi, ka „slēpusies”, līdz sākusi sajust reālas „fiziskas sāpes”. Kad viņai konstatēts posttraumatiskā stresa sindroms un fibromiaļģija. „Stress, depresija, nemiers, ēšanas traucējumi, trauma – tie ir tikai daži piemēri, kas var novest līdz šim sāpju tornado,” viņa apliecina.

Lady Gaga un Kristians Karino. (Foto: AFP/Scanpix)

Viņa klātesošos aicinājusi vairāk uzmanības pievērst garīgajai veselībai un izvirzīt to par „globālu prioritāti”. Viņa mudinājusi katrā skolā ieviest terapeitu un garīgās veselības speciālistu pieejamību. „Mēs nevaram kontrolēt visus dzīves izaicinājumus un traģēdijas, bet mēs varam strādāt kopā... lai palīdzētu viens otram atlabt.”

Saņemot balvu, dziedātāja arī apstiprinājusi, ka tās vairs nav baumas, viņa patiešām ir saderināta ar draugu Kristianu Karino. Nobeidzot runu, dziedātāja vērsās pie talantu aģenta, kurš bija zālē, un nosauca Karino par savu „līgavaini”. Šī ir pirmā reize, kad popzvaigzne savu statusu apliecinājusi publiski, lai gan baumas klīda jau kopš aizvadītā gada novembra. Pāris sāka satikties 2017. gada sākumā.

Lady Gaga šīs attiecības ļoti sargājusi no publicitātes. Zināms, ka tās aizsākās neilgi pēc tam, kad viņa 2016. gadā atsauca saderināšanos ar aktieri Teiloru Kiniju.