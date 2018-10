FOTO: Artūrs Analts mākslas mīļotājiem Rīgā atrāda Londonas Dizaina biennālē atzinību guvušo instalāciju

Pasaulē jau augsti novērtētā latviešu dizainera Artūra Analta interaktīvā instalācija “Matter to Matter” šogad Londonas Dizaina biennālē (LDB) pirmo reizi pārstāvēja Latviju un ieguva žūrijas Zelta medaļu kategorijā “Labākais dizains” (London Design Biennale 2018 Best Design Medal). Dalība šajā vērienīgajā dizaina nozares forumā norisinājās, atzīmējot Latvijas valsts simtgadi.

Otrā Londonas Dizaina biennāle ar devīzi “Emocionālie stāvokļi” (“Emotional States”) kļuvusi par populārā Dizaina festivāla centrālo notikumu, piesaistot plašu starptautisko mediju un skatītāju uzmanību.

Nedalītu LDB apmeklētāju interesi guva trīs godalgotie darbi: Ēģiptes ekspozīcija “Modernista sašutums” (Zelta medaļa par labāko sniegumu kopvērtējumā, London Design Biennale 2018 Medal), ASV ekspozīcija “Sejas vērtības”, ko veidoja Cooper Hewitt Smithsonian dizaina muzejs (Zelta medaļa par veiksmīgāko biennāles tēmas interpretāciju, London Design Biennale 2018 Emotional States Medal), un Latvijas ekspozīcija “Matter to Matter”, ko producēja LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM).

Kā stāsta projekta koordinatore Londonā Karlīna Voitika (“Variant Studio”), izstādes laikā, īpaši brīvdienās, Latvijas paviljonā “nebija, kur ābolam nokrist”. Artūra Analta darbā tika novērtēts tā lakonisms un emocionāli daudzslāņainais vēstījums.

Londonas Dizaina biennāle norisinājās no 4. līdz 23. septembrim starptautiski nozīmīgajā radošo industriju un mākslas pasākumu centrā “Somerseta nams” (“Somerset House”), apvienojot 40 dažādu valstu, pilsētu un teritoriju ekspozīcijas, kas radoši un provokatīvi rosināja apmeklētājus atklāt, kā dizains spēj ietekmēt un virzīt emocijas, izaicināt, iepriecināt, pārsteigt un izglītot.

“MATTER TO MATTER” RĪGĀ

“Matter to Matter” ir instalācija, kurā izmantoti dabīgi materiāli (koks, ūdens) un atspoguļota dabas loma Latvijas kultūrā un ikdienā. Mākslas objekta autors Artūrs Analts iedvesmojies no savas dzimtās pilsētas Rīgas un tās apkārtnes mežiem, kurus ietekmē Baltijas jūras tuvums, veidojot unikālu gaisotni un klimatu.

Eksponētajā darbā to iemieso zaļā stikla siena, kas ar eksperimentālu tehnoloģiju starpniecību nodrošina dabīgu ūdens agregātstāvokļa pārejas procesu no gāzes līdz šķidrumam. Vizuāli vienkāršā stikla pamatne ar “maģisku” efektu pārtop par interaktīvu platformu komunikācijai, kas rekonstruē visiem zināmu fizikālu parādību – kondensāciju. Izstādes apmeklētāji tiek aicināti uz stikla virsmas atstāt pašiem savu vēstījumu, gluži kā bērnībā, kad tika zīmēts uz norasojuša loga.

Instalācijas sastāvdaļa ir “Statistikas sols”, uz kura katrs var piesēst, lai izbaudītu zaļās rasojošās sienas meditatīvo burvību. Kokmateriāli ir Latvijas lielākais eksports; funkcionālais sols reizē arī izglīto skatītājus par Latvijas mežiem un valsts ekonomiku: tas izgatavots no 13 Latvijā augošo mežaudžu sugu koksnēm atbilstoši to procentuālai platībai.

“Matter to Matter” reklāmas video:

Izstādē Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs iespēja iepazīties arī ar LDB 2018 medaļu, kas jau atceļojusi uz Latviju. Tas ir unikāls dizaina produkts, kuru izveidojusi pazīstama juveliermākslas kompānija “Shimell and Madden”, savukārt medaļu reprezentācijas futlāri tika pasūtīti Robam Hadrilam, atzītas grāmatu sietuves Londonā “Book Works” direktoram.