Jauns.lv jau vēstīja, ka īsi pēc vēlēšanām mūziķis Andris Kivičs pat nokļuva slimnīcā. No tās viņš ir laukā un šobrīd bauda rudeni kopā ar ģimeni. Taču - ko tālāk?

Virsraksts otrdienas "Privātajā dzīvē" vēstīja: "Mani nodeva savējie..." Kivičs arīdzan vairs neveic ierakstus tviterī, kā arī no sava "Facebook" dzēsis tekstus, kuros spriedelēja par sava politiskā spēka - partijas KPV LV - pamešanu. Pēc vēlēšanām Kivičs nokļuva slimnīcā un vienlaikus sociālajos tīklos pauda sašutumu par to, cik daudz "mīnusiņu" saņēmis, kā rezultātā deputāta amats viņam gājis gar degunu. Nenotikušais politiķis sprieda, ka viņu no saraksta svītrojusi teju puse "Arēnas Rīga". Jāteic gan, ka Andris vēlēšanās saņēmis arī 5889 plusiņus.

"Un tagad ir jautājums: ja 4307 it kā savējie, šīs partijas idejas atbalstītāji (nevis politiskie konkurenti) nevēlas tevi redzēt Saeimā, vai ir jāpaliek šīs partijas rindās?" - tā vēl pagājušajā nedēļā rakstīja Kivičs.

Andris bauda rudeni, kamēr tviterī spriež - tas ir viss

Tviteris ir vietne, kuru KPV LV līderi, tostarp arī Kivičs, pirms vēlēšanām dēvēja par "snobisku" vidi. Snobiskie asprāši savos ierakstos rūgti norāda, ka Kivičs esot šo vēlēšanu vislielākais zaudētājs - lai kandidētu, viņš pameta siltu vietiņu RīgaTV24 raidījumā, kam vēl nesen bija sabiedriskā labuma statuss un attiecīgi valsts finansējums. Ieejot politikā, Kiviča aizgāja no raidījuma "Rampas ugunis" vadītāja amata.

Daži tvīti par to, kā ļaudis redz Kiviča nepārdomāto soli:

Ja kāds meklē, kur ir pazudis Andris Kivičs, tad ziniet, ka Saeimā varat neskatīties. — Sencis | Cehs.lv (@sencis_) October 16, 2018

Kivičam šīs vēlēšanas ir bijušas vissmagākās. Viņš pazaudēja savu silto vietu TV24, nedabūja jaunu darbu, uzzināja, ko vēlētāji par viņu domā, un praktiski noraka sev jebkādas tālākas karjeras iespējas medijos intervēt dziedniekus.



Atliek visu likt uz mūziku, bet............... — Sencis | Cehs.lv (@sencis_) October 16, 2018

Kas vainīgs, ka neievēlēja?



Parādnieks: Melu kampaņa

Rasnačs: Kremlisti, kreisie liberāļi un bandīti

Smiltēns: Naudas vara un falši reitingi

Klaužs: Plusiņu zagļi

Mamikins: Nelietis Ušakovs

Kivičs: Savējie — Evita Puriņa (@evita_purina) October 16, 2018

Kivičs izdzēsis visus emocionālos pēcvēlēšanu postus. Arī aizvadītās nakts ierakstu:

"Te tagad lietas sāk notikt, Jums būs interesanti!" — Jānis Zvērs (@janiszvers) October 9, 2018

Tikmēr pats mākslinieks otrdienas vakarā "Facebook" padalījies ar bildēm, kā šobrīd pavada laiku - ar ģimeni rudenī: